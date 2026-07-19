Що подружжя знайшло на занедбаній ділянці через кілька років після купівлі

Чотири роки тому 32-річна Енді Верчелліно та її чоловік придбали землю на західному узбережжі США за 130 тисяч доларів. На ній не було будинку, під'їзної дороги та іншої інфраструктури, а значну частину вкривали густі зарості ожини, пише Newsweek.

Пара хотіла облаштувати автономну садибу, тому поступово розчищала місцевість і більшість робіт виконувала самостійно. Будинок вони вирішили зводити без боргів і значних грошових вкладень, а деревину для нього заготовляють із дерев на власній ділянці.

Через землю протікав струмок, однак спочатку подружжя бачило лише його вузькі та мілкі частини. Перейти на інший берег було неможливо, тому частина ділянки залишалася недослідженою.

Дістатися туди вдалося лише після того, як пара збудувала міст. За струмком вони побачили природну водойму з чистою та спокійною водою, оточену деревами й густою рослинністю.

Енді зізналася, що під час купівлі не уявляла, що на їхній землі є таке місце. Щоб оглянути всі 40 акрів, подружжю знадобився майже рік. Пізніше власники побудували біля водойми невеликий пірс. Улітку вони ставлять там розкладні стільці та купаються у річці.

#stunning #beauty #naturalbeauty #life ♬ original sound - Andi.creates.magic @andi.creates.magic It took us about a year before we were able to explore our entire property, there was no bridge to cross the creek, when we finally put one in this was here waiting for us 4 years in and I am gagged every summer that we own this insane piece of nature. #nature

Нагадаємо, у США власники колишньої церкви 1872 року помітили на зовнішній стіні два вікна, яким не відповідало жодне приміщення всередині. Пара припустила, що в будівлі може бути прихована кімната, однак під час пошуків натрапила лише на додаткові елементи конструкції та ще один шар підлоги.