Галицкий, Сиховский или Лычаковский: какой район Львова выбрать для проживания

Выбор района во Львове влияет не только на цену квартиры, но и на то, какой будет повседневная жизнь после переезда. Одним покупателям важна близость к центру, другим – школы, транспорт, зеленые зоны и более спокойный ритм жизни.

Как выбрать район Львова для комфортной жизни

При выборе района во Львове стоит обращать внимание не только на стоимость квартиры, пишет 24 Канал.

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Для семей с детьми часто решающим фактором становится инфраструктура рядом с домом. Если поблизости есть детский сад, школа, поликлиника и места для прогулок, район может быть более удобным даже без статуса престижного. Для молодых людей и специалистов важнее может быть близость к офисам, центральной части Львова или удобным транспортным маршрутам.

Отдельно стоит учитывать тип застройки. Исторические районы привлекают атмосферой, архитектурой и близостью к городской жизни, но там могут быть трудности с парковкой и старыми коммуникациями.

Зато новые жилые комплексы в спальных районах часто имеют современную планировку и более низкую цену, хотя инфраструктура там не всегда развивается так же быстро, как застройка.

Какие районы Львова чаще всего выбирают для проживания

Галицкий район считается одним из самых престижных во Львове. Его выбирают те, кто хочет жить в центре, рядом с историческими достопримечательностями, культурными учреждениями, ресторанами и офисами. Такой район подходит покупателям, для которых важна городская динамика и близость к основным достопримечательностям.

Франковский район выглядит более универсальным вариантом. Он сочетает удобное расположение, развитую инфраструктуру и более спокойный ритм жизни. Личаковский район чаще привлекает тех, кому нужны зеленые зоны, менее плотная застройка и более комфортная среда.

Шевченковский район активно развивается, поэтому его рассматривают покупатели, которые ищут современные жилые комплексы или жилье с инвестиционным потенциалом.

Железнодорожный район удобен для тех, кто часто пользуется поездами, а также для покупателей, планирующих приобрести более дешевое жилье на вторичном рынке. Сиховский район , один из крупнейших в городе, постепенно меняет свой имидж благодаря развитию транспорта и появлению новой застройки.

На первичном рынке Львова разница между районами хорошо показывает, насколько сильно на цену влияет расположение: центральные районы остаются самыми дорогими, а районы, удаленные от центра, предлагают более низкий порог входа для покупателей.

В каком районе Львова самые дорогие новостройки

Самые дорогие новостройки во Львове расположены в Галицком районе. Медиана стартовой цены здесь составляет 87 400 гривен за квадратный метр. В Железнодорожном, Франковском и Лычаковском районах медиана стартовой цены одинакова – 71 700 гривен за квадратный метр.

В Шевченковском районе медиана составляет 65 000 гривен за квадратный метр. Самая низкая цена среди перечисленных районов — в Сиховском, где квадратный метр в новостройке стоит 64 600 гривен.