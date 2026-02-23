Когда "еВідновлення" не хватает на жилье: какие есть варианты для украинцев

Сертификат "еВідновлення" часто не покрывает полную стоимость нового жилья, особенно если учитывать рост цен на недвижимость. В таком случае владельцы разрушенного жилья могут использовать его как первый взнос по ипотеке "еОселя" и оформить разницу в кредит.

Что делать, если суммы сертификата не хватает?

Размер компенсации по программе "еВідновлення" определяют индивидуально. Он зависит от характеристик уничтоженного объекта, в частности года строительства и местоположения. Поэтому фактическая сумма может быть меньше рыночной стоимости нового жилья, объясняют в "Укрфинжилье".

Смотрите также В Киеве выросли цены на новостройки: сколько теперь стоит квадратный метр

Сертификат можно направить на уплату первого взноса по государственной ипотечной программе "еОселя". Остальные средства покупатель оформляет как кредит под 3% или 7% годовых в зависимости от категории заемщика.

Какой срок действия сертификата и почему с этим возникают проблемы?

Жилищный сертификат "еВідновлення" действителен 5 лет с даты его формирования, отмечают в Дии. В течение этого времени владелец может:

приобрести новое жилье;

использовать сертификат как первый взнос по программе "еОселя";

реализовать его в любой момент в пределах этого периода.

Если сертификат не использовать в течение пяти лет, он теряет силу.

Важно! В то же время средства по сертификату резервируются только на 30 дней после подачи заявления на использование сертификата. За это время нужно заключить договор покупки жилья. Если срок истекает, резервирования отменяется и процедуру придется проходить повторно.

Какой алгоритм действий для оформления ипотеки?

Первый шаг это выбор объекта, который соответствует условиям программы "еОселя". Жилье должно соответствовать установленным требованиям по типу, площади и других критериев.

Далее необходимо подать заявку в банк и подтвердить платежеспособность. Банк оценивает доходы заемщика и принимает решение о предоставлении кредита на сумму, недостающей для покупки.

После согласования финансирования стороны заключают договор покупки в течение 30 дней с момента резервирования средств сертификата. Параллельно владелец должен прекратить право собственности на разрушенное жилье и внести изменения в государственные реестры. Без этого завершить сделку невозможно.

Почему банк может отказать в льготной ипотеке?