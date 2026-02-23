Что делать, если суммы сертификата не хватает?
Размер компенсации по программе "еВідновлення" определяют индивидуально. Он зависит от характеристик уничтоженного объекта, в частности года строительства и местоположения. Поэтому фактическая сумма может быть меньше рыночной стоимости нового жилья, объясняют в "Укрфинжилье".
Сертификат можно направить на уплату первого взноса по государственной ипотечной программе "еОселя". Остальные средства покупатель оформляет как кредит под 3% или 7% годовых в зависимости от категории заемщика.
Какой срок действия сертификата и почему с этим возникают проблемы?
Жилищный сертификат "еВідновлення" действителен 5 лет с даты его формирования, отмечают в Дии. В течение этого времени владелец может:
- приобрести новое жилье;
- использовать сертификат как первый взнос по программе "еОселя";
- реализовать его в любой момент в пределах этого периода.
Если сертификат не использовать в течение пяти лет, он теряет силу.
Важно! В то же время средства по сертификату резервируются только на 30 дней после подачи заявления на использование сертификата. За это время нужно заключить договор покупки жилья. Если срок истекает, резервирования отменяется и процедуру придется проходить повторно.
Какой алгоритм действий для оформления ипотеки?
Первый шаг это выбор объекта, который соответствует условиям программы "еОселя". Жилье должно соответствовать установленным требованиям по типу, площади и других критериев.
Далее необходимо подать заявку в банк и подтвердить платежеспособность. Банк оценивает доходы заемщика и принимает решение о предоставлении кредита на сумму, недостающей для покупки.
После согласования финансирования стороны заключают договор покупки в течение 30 дней с момента резервирования средств сертификата. Параллельно владелец должен прекратить право собственности на разрушенное жилье и внести изменения в государственные реестры. Без этого завершить сделку невозможно.
Почему банк может отказать в льготной ипотеке?
Чаще всего отказы происходят еще на этапе финансовой проверки клиента, объясняет председатель правления "Укрфинжитла" Евгений Мецгер. Именно во время предварительного анализа доходов банк оценивает, сможет ли заемщик стабильно выполнять кредитные обязательства в течение всего срока ипотеки.
Если рассчитанный ежемесячный платеж превышает допустимую финансовую нагрузку для конкретного клиента, заявка не переходит к следующим этапам рассмотрения.