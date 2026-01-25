Сколько нужно работать в Польше, чтобы насобирать на собственную квартиру

Цены на жилье и зарплаты в Польше отличаются в зависимости от города. Дольше всего откладывать на собственную квартиру приходится в крупных городах, в частности Варшаве и Гданьске.

Сколько стоит квадратный метр в Польше?

О том, сколько времени нужно, чтобы накопить на собственное жилье в Польше, рассказываем со ссылкой на данные портала Numbeo.

Читайте также Варшава или Люблин: в каком городе дешевле купить жилье в Польше

Средние цены за квадратный метр в городах следующие:

Варшава – 23 742 злотых в центре города, 14 838 злотых – за его пределами;

Краков – 20 743 злотых в центре города, 13 405 злотых – за его пределами;

Вроцлав – 17 240 злотых в центре города, 12 630 злотых – за его пределами;

Гданьск – 20 955 злотых в центре города, 12 825 злотых – за его пределами;

Жешув – 12 935 злотых в центре города, 9 002 злотых – за его пределами.

В меньших городах жилье значительно дешевле – в среднем от 5 до 7 тысяч злотых за квадрат.

Какие средние зарплаты в Польше?

Средний уровень зарплаты после уплаты налогов в этих городах Польши такой:

Варшава – 7 879 злотых;

Краков – 7 173 злотых;

Вроцлав – 6 809 злотых;

Гданьск – 6 711 злотых;

Жешув – 7 419 злотых.

Сколько лет придется откладывать на жилье?

Для упрощения расчетов предположим, что человек откладывает на жилье всю зарплату и планирует приобрести квартиру площадью 50 квадратных метров.

При таких условиях:

в Варшаве на жилье в центре придется накапливать 12,6 года, на окраинах – 7,9 года;

в Кракове – 12,1 года на квартиру в центре, 7,8 года – за его пределами;

во Вроцлаве – 10,6 и 7,7 года соответственно;

в Гданьске – 13 и 8 лет соответственно;

в Жешуве – 7,3 и 5,1 года соответственно.

Однако заметим, что это усредненная информация. Ведь в любом городе можно купить квартиру по цене, как ощутимо ниже, так и значительно выше средней. Такая же ситуация с зарплатами – часть людей имеет большие заработки от средних, часть – меньше. Кроме того, в небольших городах насобирать на жилье можно быстрее.

К слову, исследование Национального банка Польши (NBP), которое цитирует Gremi Personal, показало, что в 2025 году 81% украинцев в Польше обеспечивали себя жильем самостоятельно: 72% – арендовали квартиры или комнаты, 9% – приобрели собственную недвижимость.

Как безопасно арендовать квартиру в Польше?

Найти жилье в Польше легче, если подготовиться и знать правила аренды, что поможет избежать лишних расходов и рисков. Основными инструментами поиска остаются онлайн-платформы Otodom.pl, Gratka.pl, Morizon.pl, OLX.pl, Gumtree.pl и местные группы в фейсбуке, но следует остерегаться мошенничества.

Для заключения договора обычно нужны паспорт, подтверждение легального пребывания (например, PESEL) и справка о доходах или трудовой договор. Важно внимательно читать договор, где прописаны условия оплаты, сроки проживания и права сторон. Чтобы минимизировать риски, не нужно перечислять деньги до просмотра жилья, следует проверять документы арендодателя и право собственности и избегать подозрительно дешевых объявлений.