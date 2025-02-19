С ремонтом или без: какую квартиру лучше покупать в 2025 году

При покупке квартиры есть выбор – выбрать жилье с ремонтом или без него. Речь идет не только о стиле и удобствах, но и о финансовом аспекте и времени, которое придется тратить на организацию жилья.

У каждого из вариантов есть свои преимущества и недостатки. Что следует учесть, выбирая между квартирой с ремонтом и без, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Новини.LIVE.

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Влияние ремонта на цену квартиры

Если в жилье есть ремонт, это ощутимо повышает ее цену. Средние расходы на ремонт нового помещения составляют от 300 до 400 долларов за квадратный метр. Речь идет о:

отделке стен, пола, потолков;

установке сантехники, подключении к водопроводу, канализации;

работы с электричеством, в частности разводка проводки, монтаж розеток, выключателей;

монтаж дверей, кондиционера.

Ремонт в целом может увеличить цену квартиры на 30 – 40%. Если покупать квартиру без ремонта и сделать его самостоятельно, можно сэкономить, однако на это придется тратить время и усилия.

Квартира с ремонтом: плюсы и минусы

Покупка квартиры уже с готовым ремонтом имеет определенные преимущества:

в такое жилье можно сразу заселяться;

экономия времени и усилий, которые шли на выбор дизайна помещения, поиск мастеров;

гарантия на ремонт – многие застройщики предоставляют гарантии на выполненные ремонтные работы.

Главным минусом является то, что квартиры с ремонтом дороже стоят. Вы платите за удобство и экономию времени. Кроме того, дизайн квартиры может не полностью соответствовать вашим предпочтениям.



При покупке квартиры без ремонта вы можете обустроить ее на свой вкус / Фото Pexels

Жилье без ремонта: преимущества и недостатки

При выборе квартиры без ремонта есть такие варианты – жилье "после строителей" или квартира с базовым ремонтом.

Преимущества квартиры "после строителей" : есть возможность сделать перепланировку помещений, устранить мелкие дефекты. Вы сможете выбирать материалы и стиль интерьера, который будет полностью соответствовать вашему вкусу.

: есть возможность сделать перепланировку помещений, устранить мелкие дефекты. Вы сможете выбирать материалы и стиль интерьера, который будет полностью соответствовать вашему вкусу. Преимущества чернового ремонта: в этом случае выполнены основные работы, в частности монтаж проводки и труб, штукатурка, заливка пола. Это существенно снижает затраты на дальнейший ремонт.

Однако есть определенные минусы, в частности время и усилия. Если вы выбираете жилье без ремонта, то вам придется ждать завершения ремонтных работ, что может занять определенное время. Кроме того, нужно потратить значительно больше денег на доведение квартиры до состояния, когда в ней можно жить.

Что выбрать – квартиру с ремонтом или без него

Однозначного ответа нет. Ведь выбор зависит от ваших финансовых возможностей, временных ограничений, приоритетов.

Если важно быстро заселиться, не тратить время на ремонт и позволяют финансы, тогда выбирайте квартиру с ремонтом. Если хотите создать помещение, которое полностью соответствует вашим запросам, остановитесь на квартире без ремонта.