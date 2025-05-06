Может быть как из Pinterest: в Тернополе помещение под квартиру продают за 15 тысяч долларов

На одном из порталов появилось объявление о продаже помещения под квартиру в Тернополе за 15 тысяч долларов. Цена привлекательная, но жилье имеет существенный нюанс.

О том, какие особенности помещения, которое имеет очень бюджетную цену, 24 Канал рассказывает со ссылкой на OLX.

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Квартира в Тернополе за 15 тысяч долларов

В Тернополе выставили на продажу помещение, которое можно переделать под квартиру. Цена – всего 15 тысяч долларов.

Как видно из фото, помещение полностью без ремонта и мебели. Там только "голые" стены и бетонный пол. Однако при условии капитального ремонта из него можно сделать стильную мансарду с красивым видом – как с Pinterest.

По информации из объявления, объект подходит как для обустройства квартиры, так и для создания офиса. Площадь составляет 134 квадратных метра. Это однокомнатное помещение, которое можно перепланировать на два отдельных пространства.

Расположена мансарда на восьмом этаже новостройки с лифтом. Никогда не была заселена. Санузел смежный, однако пока не подведены коммуникации – нужен полноценный ремонт с нуля.

Как выглядит бюджетное помещение под квартиру в Тернополе: Фото с OLX

Цены на квартиры в Тернополе

Согласно данным портала ЛУН, по состоянию на начало мая 2025 года в Тернополе однокомнатные квартиры вторичного рынка в среднем стоят 36,5 тысячи долларов, двухкомнатные – 56,9 тысячи, трехкомнатные – 65 тысяч. По стоимости квадратного метра квартиры в новостройках, то она составляет 730 долларов за квадрат.