Мужчина показал свою квартиру в центре Нью-Йорка, чем поразил соцсети: что там особенного

Агент по элитной недвижимости Энтони Парк показал свое жилье в центре Нью-Йорка. Он взял квартиру в аренду недавно и решил сделать обзор для подписчиков.

Видеообзор жилья появился на ютюб-канале Энтони, рассказывает 24 Канал. Помещение особое тем, что имеет огромную куполообразную крышу.

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Почему квартира имеет такую крышу

Энтони рассказал, что на этом месте раньше была радиостанция. Она работала на полицейский департамент города до 1974 года. Впоследствии полицейские переехали, а здание переоборудовали на кооперативный дом.

Помещение, которое сейчас арендует риэлтор, тогда купила дочь известного мультимиллиардера Меган Эллисон. Через 15 лет после сделки женщина решила сдавать жилье в аренду.

Добро пожаловать в мою однокомнатную квартиру стоимостью 3,7 миллиона долларов в Нью-Йорке,

– озвучил в начале видео риэлтор.

Энтони показал просторную спальню, гостиную, роскошную кухню и современную ванную комнату. В квартире также заметна большая обеденная зона.

Обзор уникальной квартиры в центре Нью-Йорка: смотрите видео

Что написали пользователи

Комментаторы называли элитную квартиру "красивым", "удивительным" и "уникальным" помещением. Правда, некоторые назвали жилье безумно дорогим.

За 3,7 миллиона можно в Нью-Йорке купить почти 40 гектаров земли. А это просто квартира в центре города. Безумные цены,

– написал один из пользователей.

Многие комментаторы обратили внимание на то, что в доме много места, и вообще оно очень просторное. Мол, "такой уровень открытости сейчас редко встречается в Нью-Йорке".