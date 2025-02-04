Відеоогляд житла з'явився на ютюб-каналі Ентоні, розповідає 24 Канал. Помешкання особливе тим, що має височезний куполоподібний дах.

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Чому квартира має такий дах

Ентоні розповів, що на цьому місці раніше була радіостанція. Вона працювала на поліційний департамент міста до 1974 року. Згодом поліціянти переїхали, а будівлю переоблаштували на кооперативний будинок.

Помешкання, яке зараз орендує рієлтор, тоді купила донька відомого мультимільярдера Меган Еллісон. Через 15 років після угоди жінка вирішила здавати житло в оренду.

Ласкаво просимо до моєї однокімнатної квартири вартістю 3,7 мільйона доларів у Нью-Йорку,

– озвучив на початку відео рієлтор.

Ентоні показав простору спальню, вітальню, розкішну кухню та сучасну ванну кімнату. У квартирі також помітна велика обідня зона.

Огляд унікальної квартири в центрі Нью-Йорка: дивіться відео

Що написали користувачі

Коментатори називали елітну квартиру "гарним", "дивовижним" і "унікальним" помешканням. Щоправда, дехто назвав житло шалено дорогим.

За 3,7 мільйона можна в Нью-Йорку купити майже 40 гектарів землі. А це просто квартира в центрі міста. Шалені ціни,

– написав один із користувачів.

Багато коментаторів звернули увагу на те, що в помешканні багато місця, і взагалі воно дуже просторе. Мовляв, "такий рівень відкритості нині рідко зустрічається в Нью-Йорку".