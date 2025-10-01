В столице на продажу выставили пятикомнатные апартаменты за 3 миллиона долларов. Квартира площадью 350 квадратов поражает "золотым" интерьером, который уже активно обсуждают в соцсетях.

Об этом сообщает 24 Канал, со ссылкой на видео в сети Tik Tok.

Как выглядит "золотая" квартира?

Квартира расположена в престижном жилом комплексе Regent Hill. Она имеет пять комнат и общую площадь 350 квадратных метров. Вся отделка выполнена в позолоте: от декоративных элементов и стен до ванной комнаты.

Внутри дизайн просто впечатляет:

Декоративные элементы из сусального золота,

Итальянская кожаная мебель,

Потолки с лепниной,

Роскошные картины,

Шикарные люстры,

Балкон с панорамным видом на Днепр,

Огромные спальни с персональными ванными комнатами.

Интерьер мгновенно стал предметом обсуждения в TikTT предметом обсуждений в TikTok. Пользователи шутят, что это настоящий "Пшонка-стайл", намекая на показное богатство. Некоторые удивляются роскоши, другие же критикуют за чрезмерность.

Какова же стоимость такой роскоши?

Владельцы оценили апартаменты в 3 миллиона долларов. Это больше чем средняя цена роскошной виллы у моря. По данным сайта по продаже недвижимости Geoln, менее чем за два с половиной миллиона долларов вы уже могли стать владельцем виллы площадью 400 квадратов в Испании.

Однако есть и другой вариант – квартиру можно арендовать за 12 тысяч долларов в месяц.

Какую еще роскошную недвижимость продают в Украине?