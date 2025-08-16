Укр Рус
Недвижимость Аналитика рынка Падение цен не произошло: почему не надо откладывать покупку квартиры в новостройке
16 августа, 14:08
2

Падение цен не произошло: почему не надо откладывать покупку квартиры в новостройке

Марта Левицкая
Основні тези
  • Цены на квартиры в новостройках не снизятся из-за валютных колебаний, нехватки рабочей силы и дорогой логистики.
  • По словам эксперта, все, кто ждали падения цен на новые квартиры ранее, – не дождались этого.

Многие потенциальные покупатели ждут падения цен на первичном рынке, чтобы купить себе квартиру. По словам эксперта, те, кто ждали обвала цен, так его и не дождались из-за ряда факторов.

Бренд- и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский рассказал о главных тенденциях на рынке недвижимости в Украине. В частности, почему не стоит откладывать покупку новой квартиры, пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Обратите внимание Цены растут, предложение падает: что происходит с рынком аренды квартир сейчас

Почему цены на квартиры в новостройках не упадут?

Эксперт отмечает, что на это влияет несколько факторов, в частности валютные колебания, нехватка рабочей силы, дорогая логистика.

Те, кто ждали обвала цен на первичке – так и не дождались. Валютные колебания, удешевление доллара относительно евро, а у большинства украинцев сохранения были именно в долларах США, а зарубежные расходы чаще всего в евро, как хаб для отпусков, снова напомнили об актуальности идеи приобрести жилье, чтобы деньги не проедала инфляция, 
– отметил Денис Судилковский.

Ситуацию с нехваткой рабочей силы бизнес-директор ЛУН называет "без преувеличений катастрофической".

"Значительное количество мужчин выбрали защищать страну с оружием в руках, дорогая логистика, ограниченный выбор контракторов – это тоже усложняет рынок и провоцирует подорожание", – добавил Судилковский.

Стоит отметить, что в этом месяце представили государственную стратегию по развитию ипотечного рынка. Ее цель – сделать покупку нового жилья более доступной. Правда, развитие ипотеки дополнительно "поднимет" спрос на квадратные метры и первичка может снова подорожать.

Какой рынок сейчас самый активный?

Спрос на жилье в Украине остается стабильно высоким, особенно на аренду. В последнее время квартиры сдают гораздо быстрее.

Аренда – самый горячий сегмент. В августе квартира в Киеве сдается в среднем за 6 дней, 
– рассказал бизнес-директор ЛУН.

На рынке покупки наблюдается стабильность, вторичный рынок восстановился. Активность на вторичке достигла 70 – 80% от довоенного уровня.