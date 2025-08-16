Многие потенциальные покупатели ждут падения цен на первичном рынке, чтобы купить себе квартиру. По словам эксперта, те, кто ждали обвала цен, так его и не дождались из-за ряда факторов.

Бренд- и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский рассказал о главных тенденциях на рынке недвижимости в Украине. В частности, почему не стоит откладывать покупку новой квартиры, пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Почему цены на квартиры в новостройках не упадут?

Эксперт отмечает, что на это влияет несколько факторов, в частности валютные колебания, нехватка рабочей силы, дорогая логистика.

Те, кто ждали обвала цен на первичке – так и не дождались. Валютные колебания, удешевление доллара относительно евро, а у большинства украинцев сохранения были именно в долларах США, а зарубежные расходы чаще всего в евро, как хаб для отпусков, снова напомнили об актуальности идеи приобрести жилье, чтобы деньги не проедала инфляция,

– отметил Денис Судилковский.

Ситуацию с нехваткой рабочей силы бизнес-директор ЛУН называет "без преувеличений катастрофической".

"Значительное количество мужчин выбрали защищать страну с оружием в руках, дорогая логистика, ограниченный выбор контракторов – это тоже усложняет рынок и провоцирует подорожание", – добавил Судилковский.

Стоит отметить, что в этом месяце представили государственную стратегию по развитию ипотечного рынка. Ее цель – сделать покупку нового жилья более доступной. Правда, развитие ипотеки дополнительно "поднимет" спрос на квадратные метры и первичка может снова подорожать.

Какой рынок сейчас самый активный?

Спрос на жилье в Украине остается стабильно высоким, особенно на аренду. В последнее время квартиры сдают гораздо быстрее.

Аренда – самый горячий сегмент. В августе квартира в Киеве сдается в среднем за 6 дней,

– рассказал бизнес-директор ЛУН.

На рынке покупки наблюдается стабильность, вторичный рынок восстановился. Активность на вторичке достигла 70 – 80% от довоенного уровня.