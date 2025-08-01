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Недвижимость Аналитика рынка Цены продолжают расти: сколько сейчас стоят квартиры в Ужгороде: сколько сейчас стоят квартиры в Ужгороде
1 августа, 12:57
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Цены продолжают расти: сколько сейчас стоят квартиры в Ужгороде: сколько сейчас стоят квартиры в Ужгороде

Марта Левицкая
Основні тези
  • Цены на квартиры в Ужгороде растут. На вторичном рынке стоимость квадратного метра колеблется в пределах 1000 – 1200 долларов, а в новостройках – от 1300 до 2000 долларов.
  • Аренда квартир также подорожала: однокомнатная квартира может стоить как 12 тысяч, так и 20 тысяч гривен.

По словам местного риелтора, цены на квартиры в Ужгороде растут постоянно. Это происходит волнами и напрямую зависит от военной ситуации в стране.

Ужгород входит в тройку городов с самой дорогой недвижимостью в Украине. Об этом свидетельствуют аналитические данные всех онлайн-платформ недвижимости. Цены на квадратный метр что на первичке, что на вторичке – очень высокие, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Общественное.

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Какие цены на рынке недвижимости в Ужгороде?

По словам риелтора Галины Бучко, цены на первичном и вторичном рынках отличаются. Особенно это заметно в сегменте старого жилого фонда.

На вторичке стоимость квадратного метра колеблется в пределах 1000 – 1200 долларов. В тех новостройках, куда уже можно заселиться, стоимость стартует от 1300 и достигает до 2000 долларов.

Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.

Двухкомнатная "хрущевка" имеет в среднем площадь 40 квадратных метров, а двухкомнатная в новостройке – 60 и более. То есть стоимость новой квартиры будет больше не только из-за цены за квадрат, но и из-за большей площади.

После каждого обострения на фронте, особенно в прифронтовых регионах, мы наблюдаем рост спроса, а с ним – и рост цен. Если говорить о последнем месяце, то четко заметно подорожание аренды, 
– говорит риелтор.


Жилые дома в Ужгороде / Фото Суспільного

Бюджетные варианты для аренды разбирают быстро, поэтому остаются на рынке преимущественно дорогие. Также наблюдается заинтересованность покупателей к покупке, однако еще не такая ощутимая, чтобы называть цифры.

Арендовать однокомнатную квартиру стоит от 12 тысяч гривен, но цена может достигать и 20 тысяч. Двухкомнатная – от 15 до 25 тысяч, трехкомнатные – от 20 тысяч гривен. А если потенциальный арендатор ищет хорошее жилье в новостройке цена будет стартовать от 650 долларов.