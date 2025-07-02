Аренда жилья в Гонконге: почему местные жители вынуждены платить по 250 долларов за "квартиры-гробы"

Каждый год Гонконг посещает не один десяток миллионов туристов, удивляясь его масштабам и постоянному развитию. Правда, 25% местных жителей живут за чертой бедности – они даже не могут снять нормальное жилье.

Люди арендуют крошечные помещения, которые в народе прозывают квартирами-гробами, которое фактически является койко-местом. Во многих таких "квартирах" нельзя нормально встать или лечь с вытянутыми ногами – места крайне мало, пишет 24 Канал, ссылаясь на видео тревел-блогера Дрю Бински.

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Жители Гонконга вынуждены терпеть нечеловеческие условия жизни

Известный американский блогер, посетивший все страны мира, Дрю Бински, побывал в каморках Гонконга, которые там называют жильем. По его словам, более 200 тысяч человек вынуждены терпеть такие тесные условия жизни. Они живут в крошечных "капсулах", где едва хватает нескольких метров личного пространства.

"Квартиры-гробы", по сути, обустраивают внутри обычных квартир, ставя перегородки. Результатом являются маленькие жилые помещения, которые бывают меньше площади двухъярусной кровати. Там часто даже нет возможности выпрямиться во весь рост, а иногда и вытянуть ноги.

Такое жилье распространено в старых районах города таких, как Шам Шуй По, Монг Кок, Ква Ван и Тай Кок Цуй. На видео блогера видно, как один мужчина лежит в своей импровизированной квартире, окруженной вещами. Там нет окон, поэтому в сезон жары жить бывает просто изнурительно.

Как живут местные жители в "квартирах-гробах": видео

А еще жителям "капсул" приходится делить грязные туалеты с десятками соседей.

Зарплата крошечная по сравнению с ценами на аренду

О "квартирах-гробы" уже давно публикуют репортажи международные СМИ как пример провальной жилищной политики. Власти Гонконга заявили, что постепенно откажется от печально известных помещений до 2049 года. Она установила новые правила минимальной жилой площади и выделила землю для строительства государственного жилья.

С июля 2022 года около 49 тысяч жителей переселили в такие помещения. Также 18 400 единиц жилья предоставили людям для временного проживания.

Интересно, что за аренду "квартир-гробов" местные платят по 250 долларов в месяц, тогда как их дневной заработок составляет около 20 долларов. Для сравнения блогер показал жилье экспата – полноценную квартиру с террасой, которая стоит 1800 долларов в месяц. Такая сумма для местных является просто космической.