Как выглядят и сколько стоят самая дешевая и самая дорогая квартиры Ивано-Франковска

Самая дешевая квартира, которую в середине ноября продают в Ивано-Франковске стоит чуть меньше 800 тысяч гривен. За самую дорогую просят более 48 миллионов гривен.

Подробные о самом дорогом и самом дешевом предложении на рынке недвижимости Ивано-Франковска 24 Канал рассказывает со ссылкой на портал OLX Недвижимость.

Какие условия в самой дешевой квартире, которую сейчас продают в Ивано-Франковске?

В Ивано-Франковске на продажу выставили однокомнатную квартиру площадью 36,6 квадратного метра в новостройке бизнес-класса, без дополнительной комиссии для покупателя. Квартира расположена на 4 этаже 10-этажного кирпичного дома.

Планировка предусматривает просторную кухню на 12 квадратов и отдельную комнату, что позволяет создать уютный интерьер под собственные предпочтения.

В объявлении указано, что жилой комплекс имеет ряд преимуществ: энергоэффективность класса В, что существенно снижает расходы на отопление; отсутствие высокой застройки вокруг, благодаря чему в квартире больше света и пространства; индивидуальное отопление, которое дает возможность самостоятельно контролировать комфорт и расходы; удобное транспортное сообщение и близость общественного транспорта.

Минусом является то, что квартира после застройщика, ремонта в ней не делали, поэтому сразу заселиться там не получится. Однако плюсом является возможность обустроить ее по своему вкусу.

Цена квартиры – 789 649 гривен.

Так выглядит самая дешевая квартира, которую сейчас продают в Ивано-Франковске / Фото OLX Недвижимость

Как выглядит самая дорогая квартира, которую сейчас продают в Ивано-Франковске?

Самой дорогой квартирой, которую продают в Ивано-Франковске, является двухкомнатное жилье в центральной части города. Дом введен в эксплуатацию в 2023 году, имеет 14 этажей, а сама квартира расположена на 2 этаже.

Жилье площадью 64 квадратных метра отличается комфорт-классом, продуманной планировкой и современным дизайнерским ремонтом. Просторная кухня-гостиная на 25 квадратов, две отдельные спальни, гардеробная и смежный санузел делают квартиру функциональной.

Квартира полностью меблирована и оснащена техникой: холодильником, посудомоечной машиной, варочной поверхностью, духовым шкафом, стиральной машиной и микроволновой печью. Есть кондиционер, телевизор, скоростной интернет и Wi-Fi.

Для комфорта установлено индивидуальное газовое отопление, теплый пол и панорамные окна. Среди дополнительных преимуществ – балкон и лоджия, охрана территории, лифт, гараж, подземный и гостевой паркинг.

Район имеет развитую инфраструктуру: рядом магазины, ТРЦ, школа, детский сад, аптеки, банк, парк, а также река и остановки транспорта. Квартира полностью готова к жизни.

Цена жилья – 48 302 967 гривен.

Так выглядит самая дорогая квартира, которую сейчас продают в Ивано-Франковске / Фото OLX Недвижимость

По данным портала ЛУН по состоянию на 16 ноября средняя стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке Ивано-Франковска составляет 40 тысяч долларов. Двухкомнатное жилье продают в среднем за 57 тысяч долларов, а трехкомнатное – за 76 тысяч долларов. По новостройкам, то стоимость одного квадратного метра составляет примерно 35 тысяч гривен в жилье комфорт-класса, 39 тысяч гривен – в бизнес-классе.

Действительно ли в Ивано-Франковске самое дешевое жилье на Западе?

За последние полгода цены на покупку и аренду квартир в Ивано-Франковске повысились. Несмотря на это, жилье там значительно дешевле, чем в других городах на Западе.

По данным ЛУН во Львове и Ужгороде за последние шесть месяцев зафиксировали падение цен на однокомнатные квартиры, тогда как другие города Запада Украины показали рост. Это может свидетельствовать о переориентации покупателей на менее популярные, но безопасные областные центры. Если тенденция продолжится, подорожание жилья может коснуться и Ивано-Франковска и Хмельницкого.