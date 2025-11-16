Який вигляд мають і скільки коштують найдешевша й найдорожча квартири Івано-Франківська

Найдешевша квартира, яку у середині листопада продають в Івано-Франківську коштує трохи менше ніж 800 тисяч гривень. За найдорожчу просять понад 48 мільйонів гривень.

Детальні про найдорожчу на найдешевшу пропозицію на ринку нерухомості Івано-Франківська 24 Канал розповідає з посиланням на портал OLX Нерухомість.

Які умови в найдешевшій квартирі, яку зараз продають в Івано-Франківську?

В Івано-Франківську на продаж виставили однокімнатну квартиру площею 36,6 квадратного метра у новобудові бізнес-класу, без додаткової комісії для покупця. Квартира розташована на 4 поверсі 10-поверхового цегляного будинку.

Планування передбачає простору кухню на 12 квадратів та окрему кімнату, що дозволяє створити затишний інтер'єр під власні вподобання.

В оголошенні зазначено, що житловий комплекс має низку переваг: енергоефективність класу В, що суттєво знижує витрати на опалення; відсутність високої забудови навколо, завдяки чому у квартирі більше світла та простору; індивідуальне опалення, яке дає можливість самостійно контролювати комфорт і витрати; зручне транспортне сполучення та близькість громадського транспорту.

Мінусом є те, що квартира після забудовника, ремонту в ній не робили, тож одразу заселитися там не вийде. Однак плюсом є можливість облаштувати її на власний смак.

Ціна квартири – 789 649 гривень.

Який вигляд має найдорожча квартира, яку зараз продають в Івано-Франківську?

Найдорожчою квартирою, яку продають в Івано-Франківську, є двокімнатне житло у центральній частині міста. Будинок введений в експлуатацію у 2023 році, має 14 поверхів, а сама квартира розташована на 2 поверсі.

Житло площею 64 квадратних метри вирізняється комфорт-класом, продуманим плануванням та сучасним дизайнерським ремонтом. Простора кухня-вітальня на 25 квадратів, дві окремі спальні, гардеробна та суміжний санвузол роблять квартиру функціональною.

Квартира повністю умебльована та оснащена технікою: холодильником, посудомийною машиною, варильною поверхнею, духовою шафою, пральною машиною та мікрохвильовою піччю. Є кондиціонер, телевізор, швидкісний інтернет та Wi-Fi.

Для комфорту встановлено індивідуальне газове опалення, теплу підлогу та панорамні вікна. Серед додаткових переваг – балкон і лоджія, охорона території, ліфт, гараж, підземний і гостьовий паркінг.

Район має розвинену інфраструктуру: поряд магазини, ТРЦ, школа, дитячий садок, аптеки, банк, парк, а також річка та зупинки транспорту. Квартира повністю готова до життя.

Ціна житла – 48 302 967 гривень.

За даними порталу ЛУН станом на 16 листопада середня вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку Івано-Франківська становить 40 тисяч доларів. Двокімнатне житло продають у середньому за 57 тисяч доларів, а трикімнатне – за 76 тисяч доларів. Щодо новобудов, то вартість одного квадратного метра становить приблизно 35 тисяч гривень у житлі комфорт-класу, 39 тисяч гривень – у бізнес-класі.

Чи справді в Івано-Франківську найдешевше житло на Заході?

За останні пів року ціни на купівлю та оренду квартир в Івано-Франківську підвищилися. Попри це, житло там значно дешевше, ніж в інших містах на Заході.

За даними ЛУН у Львові та Ужгороді за останні шість місяців зафіксували падіння цін на однокімнатні квартири, тоді як інші міста Заходу України показали зростання. Це може свідчити про переорієнтацію покупців на менш популярні, але безпечні обласні центри. Якщо тенденція продовжиться, подорожчання житла може торкнутися й Івано-Франківська та Хмельницького.