Сколько стоит жилье в новостройках Львова в августе 2025: что произошло с ценами
- Средняя стоимость квадратного метра во львовских новостройках в августе 2025 года составляет 56 900 гривен.
- Самые высокие цены на квартиры в новостройках наблюдаются в Лычаковском и Франковском районах.
Львов остается одним из самых популярных городов Украины для приобретения недвижимости. В среднем квадратный метр на первичном рынке стоит более 57 тысяч гривен.
По состоянию на август 2025 года цены на квартиры во львовских новостройках выросли, но в то же время покупателям доступны варианты на любой кошелек. Детали 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные портала ЛУН.
Читайте также Самая дорогая квартира во Львове: сколько стоит и как выглядит
Какие средние цены на квартиры в новостройках Львова?
По данным аналитиков, в августе 2025 года средняя стоимость квадратного метра во львовских новостройках составляет 57 100 гривен. Это на 15 – 20% больше, чем в 2023 году.
Ценовой диапазон зависит от класса жилья:
- экономкласс – от 39 900 гривен за квадратный метр;
- комфорт-класс – 49 100 гривен за квадрат;
- бизнес-класс – 58 700 гривен за квадрат;
- премиум-класс – 95 400 гривен за квадрат.
Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.
Где во Львове самое дорогое жилье?
Самые высокие цены на квартиры в новостройках в таких районах:
- Лычаковский район – в среднем 69 300 гривен за квадрат в среднем;
- Франковский район – около 65 100 гривен за квадрат.
Эти районы популярны благодаря престижным жилым комплексам, близости к центру и развитой инфраструктуре.
Где искать самые дешевые квартиры во Львове?
Наиболее доступные варианты новостроек в районах:
- Галицкий район – средняя цена 33 300 гривен за квадрат;
- Шевченковский район – 54 000 гривен за квадрат.
Цены на квартиры в новостройках по районам Львова / Инфографика ЛУН
Почему растут цены на квартиры во Львове?
Рост стоимости жилья на первичном рынке Львова объясняется несколькими основными факторами:
- массовое переселение в западные регионы;
- инфляция и подорожание строительства;
- ограниченное количество новых проектов;
- привлекательность для инвесторов.