Квартиры в Тернополе: какие цены на жилье в новостройках и на вторичном рынке

В Тернополе за последние 6 месяцев выросли цены на жилье. Это касается как квартир в новостройках, так и квартир на вторичном рынке.

О ситуации на рынке недвижимости в Тернополе 24 Канал рассказывает со ссылкой на Суспільне.

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Цены на жилье первичного рынка

Руководитель агентства недвижимости Марианна Соловенюк отметила, что цены на квартиры в новостройках зависят от комплекса, микрорайона города и застройщика.

В среднем мы можем ориентировать, что начинается от 600 долларов и выше. То есть, чем ближе к центру, чем больше развита инфраструктура, тем конечно цена будет дороже. Зависит также от квадратных метров,

– рассказала она.

И добавила, что на однокомнатное жилье цена будет колебаться в пределах 25 – 30 тысяч долларов. За двухкомнатную квартиру просят от 30 тысяч долларов, за трехкомнатную – от 45 000 долларов.

По словам Марианны Соловенюк, первичная недвижимость сейчас менее популярна: "Ее выгодно покупают под инвесторов. То есть, или если люди не имеют полной суммы на покупку квартиры, под долевое участие, под выплату и так далее, или просто на перспективу".



У Тернополе подорожали квартиры в новостройках / Фото Pexels

Какая ситуация на вторичном рынке

Если анализировать жилье на вторичном рынке, то квадратный метр как риэлтор Виталий Бурда стоит в среднем 30 тысяч гривен.

За полгода стоимость вторичной недвижимости выросла примерно на 3 – 4%. Однокомнатная квартира в Тернополе на вторичном рынке стоит примерно 25 тысяч долларов, двухкомнатная – более 30 тысяч долларов, трехкомнатная – 35 тысяч и более,

– заявил риэлтор.

Виталий Бурда отметил, что запросом пользуется жилье с ремонтом, в котором можно сразу жить.



Вторичное жилье в Тернополе также подорожало / Фото Суспільне

На сколько выросли цены на квартиры

Глава Тернопольского регионального отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Мария Хомин отметила, что ожидаемого подорожания квартир вторичного рынка не заметила, в отличии от новых квартир.

Рост примерно 5 – 7%. Вызвано это тем, что есть нехватка работников, подорожали очень материалы. Мотивируют работников более высокой зарплатой,

– объяснила Мария Хомин.

Представительница IT-компании, работающей с недвижимостью, Алена Бабко рассказала, что за последние 6 месяцев цены на жилье в новостройках Тернополя выросли на 8%. "Это достаточно быстрый показатель. По всей стране больше, чем в Тернополе, цена выросла только в Ивано-Франковске – на 10%. А если мы говорим о вторичке, то там она выросла на 3%", – продолжила Алена Бабко.

Я подытожила, что за последние полгода в целом наблюдается тенденция к росту цен на жилье в западных странах.