В части областей – дефицит квартир в аренду: как на это реагируют цены

В мае в некоторых регионах Украины уменьшилось количество квартир, которые сдают в аренду. В то же время цены на изменения отреагировали по-разному.

Где именно есть дефицит квартир и как это влияет на цены, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные DIM.RIA.

Читайте также Есть 2 варианта: как получить деньги на аренду жилья в 2025 году

Какова ситуация с предложением жилья в аренду

В мае рынок аренды оказался нестабильным. Наибольший прирост новых объявлений зафиксировали в Черновицкой (на 35%) и Закарпатской (на 29%) областях. Зато в Кировоградской области количество предложений уменьшилось на 40%. В Киеве произошло падение на 22% по сравнению с апрелем.

Каков спрос на аренду

В мае украинцы активно искали квартиры в аренду. Такую ситуацию фиксировали в большинстве регионов Украины. В Киеве соотношение между количеством объявлений и откликов на них составляло 1 к 6. Однако в большинстве областей этот показатель отличался в несколько раз.

Самая резкая разница между спросом и предложением:

в Николаевской области, где спрос превышает предложение в 36 раз ,

, на Житомирщине – в 30 раз,

на Тернопольщине – в 27 раз.



Во сколько раз спрос превышает предложение / Инфографика DIM.RIA

Какие цены на аренду квартир

Киев традиционно остается самым дорогим городом для аренды жилья: средняя цена в мае достигла 18,2 тысячи гривен, что на 4% больше, чем в апреле. Самые высокие цены зафиксированы в Печерском районе (26,3 тысячи гривен), а самые низкие – в Деснянском (10,9 тысячи гривен).

В большинстве регионов изменения стоимости аренды были незначительными – в пределах нескольких процентов. Исключениями стали Закарпатская и Тернопольская области, где цены выросли на 11%, а также Черкасская и Черниговская области, где цены упали на 11 и 15% соответственно.

Что касается двух других областей из тройки с наибольшим отрывом спроса от предложения, то в них аренда подешевела: на Николаевщине на 2%, на Житомирщине – на 4%.



Цены на аренду однокомнатных квартир в областях Украины / Инфографика DIM.RIA