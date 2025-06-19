Жилье под Киевом: какие цены и где дешевле всего купить квартиру

Средняя цена однокомнатной квартиры в Киеве составляет примерно 65 тысяч долларов. В то же время в пригороде можно найти аналогичное жилье почти втрое дешевле.

По данным ЛУН, которые приводит 24 Канал, жилье в городах-спутниках Киева существенно отличается по стоимости.

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Где жилье возле Киева дешевле всего

У Киеве однокомнатные квартиры на вторичном рынке продают в среднем за 65 тысяч долларов, двухкомнатные – за 100 тысяч долларов, трехкомнатные – за 150 тысяч.

Самые бюджетные варианты квартир возле столицы можно найти в Гостомеле. Там средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке составляет 26 тысяч долларов. Двухкомнатное жилье обойдется в 45,2 тысячи долларов, а трехкомнатное в среднем стоит 64,5 тысячи долларов.

У Буче цены немного выше: однокомнатные квартиры продают за 34,5 тысячи долларов, двухкомнатные – за 52,3 тысячи долларов, а трехкомнатные – за 79 тысяч долларов.

Ирпень также относится к относительно доступным городам: здесь однокомнатное жилье стоит 37 тысяч долларов, двухкомнатное – 56 тысяч, а трехкомнатное – 66,8 тысячи долларов.

Бизнес продолжает доказывать свою несокрушимость. Несмотря на войну, в Украине продолжается строительство жилья. Ярким примером является системный девелопер РИЕЛ, который в 2024 году ввел в эксплуатацию почти 2 тысячи квартир, а в 2025-м работает над проектами общей площадью более 500 тысяч квадратных метров. Благодаря девелоперу украинцы могут осуществлять свои мечты об уютном и комфортном жилье.

Средний ценовой сегмент

У Вишневом, Броварах и Вышгороде стоимость квартир примерно одинаковая стоимость квартир примерно одинаковая. Однокомнатные продают за 43 – 45 тысяч долларов. Двухкомнатные стоят 63 тысячи в Вишневом, 64 тысячи в Броварах и 55,3 тысячи долларов в Вышгороде. Цены на трехкомнатные квартиры колеблются в пределах 72 – 74 тысяч долларов.



Цены на однокомнатные квартиры в городах возле Киева / Инфографика ЛУН

Самые дорогие варианты жилья

Самые высокие цены в пригороде Киева фиксируют в Софиевской и Петропавловской Борщаговках. Здесь однокомнатные квартиры стоят от 48 до 52 тысяч долларов – это даже дороже, чем в некоторых районах Киева.

За двухкомнатное жилье в этих локациях придется заплатить 74,4 – 76 тысяч долларов, а трехкомнатное обойдется в 98,9 – 100 тысяч долларов.