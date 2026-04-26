Цены выросли до 38%: сколько теперь стоят квартиры в Тернополе

Цены на покупку и аренду квартир в Тернополе за последний год резко выросли. Средняя стоимость жилья на вторичке стартует от 51 тысячи долларов, а квадратный метр в новостройках – от 36 тысяч гривен. Аренда же стоит от 13 тысяч в месяц.

Каковы цены на квартиры первички и вторички в Тернополе?

О том, сколько в конце апреля 2026 года надо выложить за жилье в Тернополе и его аренду, говорится на сайте ЛУН.

Однокомнатные квартиры в Тернополе в среднем продают за 51 тысячу долларов, что на 38% больше, чем было год назад. Двухкомнатные стоят 75 тысяч долларов, прирост цены за год составляет 32%. Стоимость трехкомнатных выросла на 25% и составляет 81 тысячу долларов.

Как говорится в квартальном отчете ЛУН, в сегменте однокомнатных и двухкомнатных квартир наибольшее увеличение средней стоимости год к году было зафиксировано именно в Тернополе.

Чтобы купить однокомнатное жилье нужно отдать среднюю зарплату за 7,2 года, двухкомнатное – 10,6 года, трехкомнатное – 11,5 года. По подсчетам ЛУН и Work.ua, этот индекс ухудшился на 20% по сравнению с весной 2025 – тогда аренда стоила бы заработка за 6,1 года.

По квартирам в новостройках, то квадратный метр в эконом-классе стоит 36 тысяч гривен, что на 30% больше, чем было год назад, в комфорт-классе – 36 тысяч гривен, рост на 29%, в бизнес – 57 тысяч гривен, что на 43% больше.

В сегменте первичного жилья рост цен за квадрат также вывел Тернополь в лидеры.

Какие цены на аренду квартир в Тернополе?

Чтобы снять однокомнатное жилье в Тернополе, в месяц нужно в среднем выкладывать 13 тысяч гривен, цены за последний год выросли на 27%. Аренда двухкомнатных квартир в среднем стоит 16 тысяч гривен, рост цены на 30% за год. На аренду квартиры уходит от 51 до 60% средней зарплаты.

Как отмечают аналитики, за последние полгода цены значительно выросли, что свидетельствует об устойчивом спросе на жилье в регионе.

Почему в Тернополе дорожает жилье?

В ЛУН объясняют, в последнее время на рынке недвижимости сформировался новый заметный тренд – покупатели переезжают в центральные и западные регионы Украины. В то же время они все чаще выбирают не самые большие и дорогие города, а их более доступные альтернативы.

Как объяснял ранее бренд и бизнес директор ЛУН Денис Судилковский изданию "РБК-Украина", Тернополь стал одним из новых центров внутренней миграции, ведь сочетает относительную безопасность, экономическую активность и более доступные цены по сравнению с другими западными городами. Люди переезжают туда, где есть работа, социальные связи и базовая инфраструктура для жизни. Именно этот фактор дополнительно усиливает спрос на жилье и давит на цены.

Дополнительное давление на цены создает ограниченное предложение. Застройка в Тернополе не успевает за ростом спроса: новые жилые комплексы вводятся постепенно, а вторичный рынок не всегда может быстро удовлетворить потребности покупателей. В результате конкуренция за качественные объекты растет, что автоматически подталкивает цены вверх.

По оценкам аналитиков, если текущие тенденции сохранятся, цены на жилье в Тернополе могут и в дальнейшем постепенно расти, особенно в сегменте доступных квартир, где спрос остается самым высоким.

Что известно об основных тенденциях на рынке жилья в Украине?

Квартиры и в дальнейшем остаются самым востребованным форматом жилья среди украинцев: спрос на них стабильно выше и быстрее восстанавливается после спадов. Интерес к частным домам также растет, однако он составляет примерно 50 – 70% от уровня спроса на квартиры из-за более высокой стоимости и длительного процесса выбора.

Цены на квартиры в новостройках растут в большинстве украинских городов растут в большинстве украинских городов, а среди лидеров по стоимости квадратного метра остается Львов. В среднем на первичном рынке цена колеблется в пределах 900 – 1 400 долларов за квадратный метр, причем западные регионы все чаще приближаются к верхней границе этого диапазона.

Спрос на аренду жилья продолжает расти в 2026 году, что свидетельствует о постепенной стабилизации рынка. В большинстве городов вместе с восстановлением спроса постепенно растут и цены на аренду, особенно в крупных городах и западных регионах.