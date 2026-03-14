Где в Украине все еще можно купить квартиру за 20 тысяч долларов
- В двух областных центрах Украины можно найти квартиры за 15 – 20 тысяч долларов, из-за низкого спроса, обусловленного рисками безопасности.
- Во Львове и Киеве есть предложения дешевых квартир, но часто они требуют значительного ремонта или имеют другие недостатки.
Несмотря на общее подорожание жилья, на вторичном рынке Украины все еще можно найти квартиры примерно за 20 тысяч долларов или даже дешевле. Однако таких предложений немного, и они сосредоточены преимущественно в нескольких городах. В то же время единичные бюджетные варианты иногда встречаются и в других регионах страны.
В каких городах продают самые дешевые квартиры?
Низкая цена жилья обычно означает определенные компромиссы для покупателя. Данные о том, где в марте 2026 года можно приобрести квартиру с минимальным бюджетом, есть на портале ЛУН.
Самые доступные однокомнатные квартиры на вторичном рынке сейчас предлагают в нескольких городах Украины:
- Запорожье – 15 тысяч долларов, причем за год средняя цена снизилась на 14%;
- Николаев – 20 тысяч долларов, стоимость жилья за год сократилась примерно на 2%.
Как объясняют аналитики рынка недвижимости, низкие цены на жилье в этих городах прежде всего связаны с рисками безопасности и близостью к зоне боевых действий. Поэтому спрос на покупку квартир здесь значительно ниже, чем в западных и центральных регионах Украины, что сдерживает рост стоимости недвижимости.
Ранее в этот перечень также входил Херсон. Вероятно, подобные предложения там есть и сейчас, однако аналитики отмечают, что из-за ограниченного количества объявлений данных для точных расчетов пока недостаточно.
Можно ли найти дешевое жилье в других городах?
Во многих других городах также можно встретить квартиры за 20 тысяч долларов или даже дешевле. Однако в таких случаях покупателям обычно приходится уступать местоположению, площадью или техническим состоянием жилья.
Например, по данным OLX Недвижимость, во Львове иногда появляются предложения в пределах 20 тысяч долларов. Впрочем, чаще всего речь идет об очень компактных квартирах или объектах, требующих капитального ремонта.
Подобная ситуация и в Киеве. Иногда жилье продают по цене даже от 10 тысяч долларов, однако такие варианты обычно требуют значительных дополнительных вложений, чтобы сделать жилье пригодным для комфортного проживания.
Где в Украине самые дешевые новостройки?
Самые дешевые новостройки в Украине сейчас предлагают в прифронтовых и южных регионах. В частности, в Запорожской области средняя стоимость квадратного метра составляет около 551 доллара, что является самым низким показателем на первичном рынке.
Также относительно доступное жилье в новостройках можно найти в Сумской области (568 долларов за квадратный метр) и Черниговской области (669 долларов за квадратный метр). Несколько дороже, но все еще сравнительно доступные предложения есть в Николаевской области – примерно 672 долларов за квадратный метр.
В то же время в крупных городах цены значительно выше: например, в Киеве средняя стоимость "квадрата" превышает 1,4 тысячи долларов.