Львов или Ужгород: где квартиры в новостройках и на вторичке стоят дешевле
Квартиры в западных городах пользуются повышенным спросом. Львов и Ужгород считают самыми дорогими городами не только на Западе, но и в Украине в целом.
Эти города продолжают лидировать в рейтинге самых дорогих по стоимости жилья. 24 Канал, ссылаясь данные OLX и DIM.RIA, рассказывает, в каком из двух городов цены ниже.
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Где выгоднее покупать квартиру: во Львове или в Ужгороде
По данным OLX Недвижимости, самые дорогие квартиры в новостройках продают в Ужгороде. Средняя стоимость составляет 2,8 миллиона гривен. Однако цены во Львове не слишком отстают – средняя стоимость 2,7 миллиона гривен. То есть цены на вторичном рынке этих городов почти на одинаковом уровне.
На вторичном рынке средняя стоимость отличается. Однокомнатное жилье во Львове обойдется дороже – в 2,3 миллиона гривен. В Ужгороде средняя стоимость значительно ниже – около 1,7 миллиона гривен.
Как отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак, цены в обоих города за последние полгода немного выросли. Во Львове этот показатель составляет +5%, а в Ужгороде составляет +7%.
Какие цены в областях
По данным аналитиков DIM.RIA, квадрат в новостройках дороже на Закарпатье:
- Закарпатская область – 1 171 доллар;
- Львовская область – 1 090 долларов.
Однако на вторичном рынке цены выше на Львовщине. Однокомнатная квартира там стоит в среднем 72,6 тысячи долларов. А на Закарпатье средняя стоимость составляет 69,3 тысячи долларов.