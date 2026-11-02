Украинцы могут лишиться льгот на коммунальные услуги: что нужно сообщить за 30 дней

Украинцы рискуют лишиться льгот на коммунальные услуги из-за несвоевременного обновления данных. Чтобы сохранить помощь, необходимо в течение 30 дней уведомить Пенсионный фонд об изменениях, влияющих на их размер.

Почему могут быть отменены льготы на коммунальные услуги

Украинцы, получающие льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, обязаны сообщать об изменениях, влияющих на право на льготу или ее размер, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Для этого необходимо в течение 30 календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств подать новое заявление. Если человек своевременно не обновил информацию, Пенсионный фонд может пересчитать размер льготы. Однако это не означает, что помощь будет автоматически отменена. Если же возникли обстоятельства, при которых человек больше не имеет права на льготу, выплаты прекращаются со следующего месяца.

О каких изменениях необходимо сообщать в Пенсионный фонд

Право на льготы и их размер зависят от информации, содержащейся в государственных реестрах. Поэтому получатели помощи должны сообщать Пенсионному фонду о следующих изменениях:

Изменение состава семьи – вступление в брак, развод, рождение ребенка или смерть члена семьи, на которого распространяется льгота.

вступление в брак, развод, рождение ребенка или смерть члена семьи, на которого распространяется льгота. Изменение места жительства – переезд на другой адрес, даже если человек продолжает иметь право на пособие.

– переезд на другой адрес, даже если человек продолжает иметь право на пособие. Изменение перечня коммунальных услуг – отказ от определенной услуги, в частности переход с централизованного отопления на индивидуальное.

– отказ от определенной услуги, в частности переход с централизованного отопления на индивидуальное. Изменение условий предоставления услуг – например, смена управляющего многоквартирным домом или поставщика коммунальных услуг.

– например, смена управляющего многоквартирным домом или поставщика коммунальных услуг. Изменение персональных данных – обновление сведений о льготнике, содержащихся в государственных реестрах.

Как уведомить Пенсионный фонд об изменениях

После изменения обстоятельств льготнику необходимо подать новое заявление и документы, подтверждающие обновленную информацию. Сделать это можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда, по почте или через электронные сервисы.

В частности, об изменении места жительства можно сообщить через веб-портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал "Дия". После переезда необходимо обновить информацию в Реестре лиц, имеющих право на льготы, независимо от того, получает ли человек помощь по зарегистрированному или фактическому адресу проживания.

Напомним, задолженность по коммунальным услугам может стать препятствием для продажи квартиры. Сама задолженность не блокирует сделку, однако проблемы возникают, если в отношении владельца открыто исполнительное производство и он внесен в Единый реестр должников.