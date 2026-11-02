Українці можуть втратити пільги на комуналку: про що треба повідомити за 30 днів

Adv

Чому можуть припинити пільги на комунальні послуги

Українці, які отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг, зобов'язані інформувати про зміни, що впливають на право на допомогу або її розмір, повідомляє Пенсійний фонд України.

Для цього потрібно протягом 30 календарних днів із моменту виникнення таких обставин подати нову заяву. Якщо людина вчасно не оновила інформацію, Пенсійний фонд може перерахувати розмір пільги. Однак це не означає, що допомогу автоматично скасують. Якщо ж виникли обставини, за яких людина більше не має права на пільгу, виплати припиняють з наступного місяця.

Про які зміни потрібно повідомляти Пенсійний фонд

Право на пільги та їхній розмір залежать від інформації, яка міститься в державних реєстрах. Тому отримувачі допомоги повинні повідомляти Пенсійний фонд про такі зміни:

Зміна складу сім'ї – одруження, розлучення, народження дитини або смерть члена сім'ї, на якого поширюється пільга.

одруження, розлучення, народження дитини або смерть члена сім'ї, на якого поширюється пільга. Зміна місця проживання – переїзд на іншу адресу, навіть якщо людина продовжує мати право на допомогу.

– переїзд на іншу адресу, навіть якщо людина продовжує мати право на допомогу. Зміна переліку комунальних послуг – відмова від певної послуги, зокрема перехід із централізованого опалення на індивідуальне.

– відмова від певної послуги, зокрема перехід із централізованого опалення на індивідуальне. Зміна умов надання послуг – наприклад, зміна управителя багатоквартирного будинку або виконавця комунальної послуги.

– наприклад, зміна управителя багатоквартирного будинку або виконавця комунальної послуги. Зміна персональних даних – оновлення відомостей про пільговика, які містяться в державних реєстрах.

Як повідомити Пенсійний фонд про зміни

Після зміни обставин пільговику необхідно подати нову заяву та документи, які підтверджують оновлену інформацію. Зробити це можна особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду, поштою або через електронні сервіси.

Зокрема, про зміну місця проживання можна повідомити через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або портал "Дія". Після переїзду необхідно оновити інформацію в Реєстрі осіб, які мають право на пільги, незалежно від того, чи отримує людина допомогу за зареєстрованою або фактичною адресою проживання.

Нагадаємо, борги за комунальні послуги можуть стати перешкодою для продажу квартири. Сама заборгованість не блокує угоду, однак проблеми виникають, якщо щодо власника відкрили виконавче провадження та внесли його до Єдиного реєстру боржників.