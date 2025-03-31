В сети появилось фото Майдана Независимости в Киеве в 1937 году: как выглядела площадь

Современная инфраструктура изменила Майдан Независимости. Почти 90 лет назад центральная площадь Киева выглядела совсем по-другому.

В 1937 году на Майдане Независимости была конечная остановка трамваев. Фото опубликовали в фейсбук-сообществе "Клуб коренного киевлянина", рассказывает 24 Канал.

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Майдан Независимости почти 90 лет назад

На фото видно, что конечная остановка трамваев расположена примерно на том месте, где сейчас стоит купол ТЦ "Глобус". Кроме того, застройка центральной площади тогда имела совсем другой вид. К сожалению, большинство домов по сей день не сохранились.

1937 год. Будущий Майдан. Интересно, там оказывается было разворотное кольцо трамваев. Фонтан по центру также интересный,

– говорится в заметке.

Майдан Независимости в 1937 / Фото из фейсбука "Клуб Коренного Киевлянина"

Как выглядел Киев более 100 лет назад

Уникальные открытки с архитектурой Киева 1890 – 1900-х годов сохранились в книге известного печатника Стефана Кульженко. Уникальные открытки, где видно панораму старого города, Майдан Независимости, Владимирский спуск, виды Днепра, также опубликовали в соцсетях.

Тогда Киев был без высоток и чрезмерной застройки. Как рассказала историк и музеевед Елена Сердюк, период второй половины 19 – первой половины 20 веков был для столицы "серебряным веком". Строительство происходило под наблюдением муниципалитета, поэтому большинство жилых домов были украшением города.

Каждый дом имел свои уникальные особенности. Готику сочетали с лепниной, а барокко и модерн – с ренессансом. Таким образом удалось создать неповторимый киевский стиль, примеры которого кое-где сохранились и по сей день.