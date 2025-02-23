Архитектурную жемчужину спроектировал талантливый Владимир Бессмертный. Именно по его проекту построили не менее известный Дом Ягимовского или неофициально Дом с котами. Для кого создавали Дом с ирисами и почему он имеет такое название – рассказывает 24 Канал.

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История Дома с ирисами

Первое название архитектурной жемчужины – Имение Грабаря. Построили ее для тогдашнего председателя Киевского окружного суда Николая Грабаря. В этом имении владелец жил вместе со своим сыном, который впоследствии стал известным ученым-византологом.

Грабарь недолго жили в своем доме – около 7 лет. Семья решила сдавать его в аренду. Известно, что арендаторы поселились в пяти квартирах и лавке с комнатой. Квартиры были просторными: на пять, шесть, семь и восемь комнат.

Прибыльным дом долго не был – в 1921 году его национализировали большевики. За 40 лет имение служило детским домом, трудовой школой и даже институтом. Также в этот период там временно жил известный писатель Степан Васильченко.

По состоянию на сейчас Дом с ирисами является памятником архитектуры, который нуждается в реставрации.

Обзор Дома с ирисами: смотрите видео

Почему такое название

Дом, оформлен в стиле модерн, имеет асимметричную архитектурную композицию. Его украшают эркер и балконы различной формы. На углу второго этажа можно увидеть круглый балкон, опирающийся на коническую, покрытую лепниной консоль. Фасад щедро украшен растительным декором, особенно цветами.

Над парадной дверью есть целая декоративная композиция из ирисов, которые характерны для стиля модерн. Дом, собственно, и назвали в честь этих цветов.

Во время строительства использовали различные материалы: камень, штукатурка, металл, стекло, кафель и дерево. За домом когда-то был прекрасный сад, который простирался до реки Глубочица, что теперь спрятана в канализационном коллекторе.