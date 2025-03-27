Площадь – всего 10 квадратов: как выглядит крошечная квартира, которую продают во Львове

Во Львове продают квартиру, площадь которой составляет всего 10 квадратных метров. Расположено жилье вблизи университета "Львовская политехника".

Как выглядит квартира и сколько она стоит, 24 Канал рассказывает со ссылкой на OLX Недвижимость.

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Квартира на 10 квадратов во Львове

Во Львове продают квартиру, площадь которой составляет только 10 квадратных метров. Расположена она на улице Политехнической, вблизи главного корпуса университета "Львовская политехника".

В объявлении указано, что помещение на первом этаже. Укомплектовано всем необходимым, недавно там сделали ремонт.

Все новое, никто не жил, только после ремонта, электрическое отопление, бойлер на горячую воду,

– описывают квартиру.

Стоит такое помещение 35,9 тысячи долларов (1,49 миллиона гривен).

Так выглядит крошечная квартира во Львове: Фото с OLX Недвижимость

В местных телеграмм-каналах показали видеообзор этого жилья. На ролике видно, что квартира выглядит уютно. В ней новый ремонт, современная сантехника, телевизор, диван, холодильник, небольшая кухня. Спальное место расположено над санузлом. К нему ведет лестница.

Обзор квартиры во Львове на 10 квадратов: смотрите видео

Какие цены на квартиры во Львове

По данным ЛУН по состоянию на конец марта 2025 года однокомнатную квартиру вторичного рынка во Львове продают в среднем за 65 тысяч долларов, двухкомнатную – за 93 тысячи, трехкомнатную – за 113 тысяч. Относительно жилья в новостройках, то квадратный метр квартиры стоит 57 тысяч гривен. Цены на жилье во Львове длительное время остаются одними из самых высоких в стране.