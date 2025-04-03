Цукерберг купил элитный особняк в Вашингтоне за 23 миллиона долларов: что означает эта инвестиция

Марк Цукерберг стал очередным миллиардером, который потратился на недвижимость в "золотой" столице Дональда Трампа. Особняк в Вашингтоне ему обошелся в 23 миллиона долларов.

Жители престижного района Woodland Normanstone месяц думали, кто заплатил такую сумму наличными за особняк на 1400 квадратов. По стоимости эта сделка стала третьей в истории города, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Politico.

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Почему Цукерберг купил дом в Вашингтоне

Недавно представитель Meta подтвердил СМИ, что Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан приобрели недвижимость в Вашингтоне. В компании объяснили это решение так, что Цукерберг решил проводить больше времени в столице, работая над вопросами технологической политики США.



Особняк, который приобрел Цукерберг в Вашингтоне / Фото Politico

Однако, по мнению СМИ, особняк в центре Вашингтона – нечто большее, чем просто удобная локация для работы в столице. Эксперты по недвижимости отмечают, что она свидетельствует об изменении бизнес-культуры.

За время второго президентства Трампа все крупные бизнесмены начали покупать жилье в Вашингтоне. Они, мол, поняли, что "путь к сердцу администрации лежит через личное появление" в Вашингтоне.

Кто еще приобрел недвижимость "ближе к Трампу"

Цукерберг не первый и не последний в этом бизнес-тренде. Джефф Безос, основатель Amazon, приобрел жилье в Вашингтоне также за 23 миллиона долларов еще в 2016 году. А Питер Тиль, соучредитель PayPal, – за 13 миллионов долларов в 2021 году.

Бывший глава Google Эрик Шмидт стал владельцем дома в Джорджтауне за 15 миллионов долларов. А предприниматель и инвестор Дэвид Сакс, который сейчас работает в Белом доме, потратил на новый дом 10,3 миллиона долларов. Риэлторы прогнозируют, что это не конец, поэтому миллиардеров в столице станет еще больше.