Военным определили компенсацию за аренду жилья: что изменится в 2026 году
- В 2026 году военным, которые не имеют собственного или служебного жилья, будут выплачивать компенсацию за поднаем жилья, размер которой зависит от населенного пункта и состава семьи.
- Компенсации составят 4 560 грн в Киеве, 3 420 грн в областных центрах и 2 280 грн в других населенных пунктах, с возможностью увеличения на 1,5 раза для семей с тремя и более членами.
В 2026 году военным установили новые размеры компенсации за поднаем жилья. Выплаты будут получать те, кто не имеет собственного или служебного жилья по месту прохождения службы, а сумма зависит от населенного пункта и состава семьи.
Кто имеет право на компенсацию?
Компенсацию выплачивают военнослужащим Вооруженных Сил и других Сил обороны, если они не обеспечены служебным жильем в населенном пункте службы, отмечают в Министерстве обороны.
Право имеют контрактники и военные по призыву, лица рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава. Также выплаты предусмотрены для курсантов, которые состоят в браке или имеют семью.
Обязательным условием является отсутствие собственной квартиры или дома в том городе или поселке, где военный проходит службу. Если жилье в этом населенном пункте есть, компенсацию не назначают.
Какие суммы установили на 2026 год?
Министерство обороны утвердило фиксированные ежемесячные размеры компенсации.
- В Киеве военным будут компенсировать 4 560 гривен в месяц.
- В областных центрах – 3 420 гривен.
- В других населенных пунктах – 2 280 гривен.
Суммы возрастают, если у военнослужащего трое и более членов семьи. В таком случае выплаты увеличиваются в 1,5 раза.
Тогда компенсация составит:
- 6 840 гривен в Киеве;
- 5 130 гривен в областных центрах;
- 3 420 гривен в других населенных пунктах.
Таким образом, размер помощи напрямую зависит от региона службы и состава семьи.
Как назначают и выплачивают средства?
Размер компенсации Министерство обороны определяет ежегодно с учетом расходов, предусмотренных в государственном бюджете на соответствующий год. Порядок начисления и выплаты регулируют нормативные акты правительства и приказы ведомства.
Важно! Компенсацию выплачивают ежемесячно после представления документов, подтверждающих отсутствие жилья по месту службы и право на получение средств.
Какие выплаты за аренду жилья предусмотрены для ветеранов в 2026 году?
Отдельно действует программа компенсации аренды жилья для ветеранов. Теперь право на выплаты имеют ветераны, которые потеряли жилье или чье имущество осталось на временно оккупированных территориях, ветераны-ВПЛ и бывшие пленные, отмечает Министерство по делам ветеранов.
Размер компенсации зависит от города. В Киеве, Днепре, Львове и Одессе – до 6 056 гривен в месяц, в других областных центрах – 4 542 гривен, в других населенных пунктах – 3 028 гривен. Если аренда дороже, разницу оплачивают самостоятельно.