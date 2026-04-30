Налог на недвижимость могут начислить за 3 года: кто получит счет

Владельцы недвижимости в Украине могут получить счет сразу за несколько лет, даже если раньше не видели никаких уведомлений от налоговой. Отсутствие платежки не означает, что налога нет – суммы могут накапливаться и поступить позже.

Когда приходит уведомление о налоге?

Налоговая служба направляет уведомление-решение до 1 июля года, следующего после отчетного, пишет юридическая компания YANKIV.

В 2026 году украинцы платят налог за предыдущий год, а сам документ могут получить по почте или в электронном кабинете.

После получения квитанции владелец имеет 60 дней на оплату, отмечают в Главном управлении ГНС в Донецкой области. Нарушение этого срока влечет за собой штраф:

до 30 календарных дней – 5% от суммы долга;

более 30 дней – 10% от суммы долга.

Кроме штрафа, на долг начисляется пеня – ежедневная доплата за просрочку. Она начинает действовать после 90 дней от предельного срока уплаты.

Суммы налога формируются автоматически на основе государственных реестров. Если данные о жилье уже внесены, начисление произойдет независимо от того, получил ли человек уведомление вовремя.

Почему могут начислить налог сразу за три года?

Информация о недвижимости иногда попадает в налоговую с опозданием или обрабатывается не сразу. В таком случае владелец может получить счет сразу за несколько лет.

Речь идет о периоде до 1 095 дней. Если налог не платили в предыдущие годы из-за отсутствия уведомления, эти суммы не исчезают. Их объединяют в одну платежку, и это соответствует действующим правилам.

Важно! Фактически это означает, что вместо одного платежа человек сразу видит сумму за два или три года. В то же время отсутствие уведомления освобождает от штрафов и пени.

Как проверить сумму и что делать при ошибках?

Если уведомление не поступило, стоит самостоятельно проверить информацию по налогу на недвижимость через государственные сервисы. Больше всего данных дает Электронный кабинет налогоплательщика.

Неточности также возможны. Налоговая может учесть неправильную площадь или не применить льготы, в частности не вычесть необлагаемые 60 квадратных метров для квартир.

В случае ошибки собственник может обратиться в налоговую для сверки данных и перерасчета. Для этого нужно предоставить документы, подтверждающие право собственности и характеристики жилья.