Купили квартиру с задолженностью за коммунальные услуги: могут ли отключить свет, воду и газ

После покупки квартиры новый владелец может неожиданно обнаружить, что на него остались долги за коммунальные услуги. Однако он не всегда обязан оплачивать долги предыдущего владельца, даже если поставщик угрожает отключением услуг.

Переходят ли коммунальные долги к новому владельцу квартиры

После покупки квартиры новый владелец может обнаружить, что по жилью остались задолженности за коммунальные услуги. Однако согласно законодательству Украины покупатель не обязан их оплачивать, ведь задолженность принадлежит человеку, который пользовался услугами и не рассчитался за них, пишет 24 Канал.

Такую позицию подтвердил и Верховный Суд. Сам факт приобретения недвижимости не означает, что вместе с квартирой к новому владельцу переходят долги продавца. Поэтому поставщики не могут требовать от покупателя погасить задолженность, возникшую до заключения договора купли-продажи.

Исключение возможно, если покупатель согласился взять на себя долги предыдущего владельца. Однако одной договоренности между продавцом и покупателем недостаточно. Для перевода долга требуется также согласие компании, перед которой возникла задолженность.

После приобретения жилья новому владельцу следует уведомить поставщиков коммунальных услуг об изменении владельца и оформить договоры на свое имя. Если на лицевом счете остались старые долги, это еще не означает, что покупатель должен их оплачивать.

Могут ли отключить свет, воду и газ из-за долгов предыдущего владельца

Иногда после продажи квартиры поставщики продолжают отражать старую задолженность в лицевом счете. Из-за этого новый владелец может столкнуться с требованиями погасить долг или даже с угрозами отключения коммунальных услуг. Однако чужая задолженность сама по себе не является законным основанием для прекращения подачи света, воды или газа.

В то же время за собственные долги потребителя коммунальные услуги действительно могут отключить. Например, перед прекращением электроснабжения компания должна предупредить потребителя как минимум за 10 рабочих дней.

Водоснабжение могут ограничить или прекратить, если потребитель не погасил задолженность в течение 30 дней после получения предупреждения. За неуплату также могут отключить газ, однако для этого предусмотрена отдельная процедура.

Важно! Во время военного положения действуют дополнительные ограничения. В частности, за неуплату запрещено отключать коммунальные услуги на определенных территориях боевых действий и временно оккупированных территориях. Защита также распространяется на отдельные случаи, когда жилье было повреждено в результате войны.

Если поставщик требует оплатить долги предыдущего владельца, покупателю следует письменно обратиться в компанию и попросить списать чужую задолженность со своего лицевого счета. К заявлению можно приложить документ, подтверждающий право собственности, и указать дату приобретения квартиры.

Если компания отказывается исправить данные, оформить договор или угрожает отключением, новый владелец может обратиться в суд. Судебная практика подтверждает, что покупатель не несет ответственности за коммунальные долги продавца, если не согласился взять их на себя в установленном порядке.

Напомним, чтоПеред покупкой квартиры на вторичном рынке стоит проверить предоставляет не только документы продавца, но и историю недвижимости. Особое внимание следует обратить на возможные аресты, ипотеку, другие обременения и законность перепланировки жилья.