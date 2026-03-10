Купили квартиру за 200 тысяч и потеряли все: как работает опасная схема

Покупка квартиры кажется безопасной процедурой, ведь договор заверяет нотариус и сделку официально регистрируют. Однако даже это не гарантирует покупателю право собственности, если перед подписанием не проверить документы.

Почему нотариус не всегда гарантирует безопасную сделку?

Многие покупатели убеждены, что нотариус полностью проверяет квартиру перед оформлением договора. На самом деле нотариальное удостоверение не всегда защищает от мошенничества или проблем с правом собственности, сообщают Новости LIVE.

Смотрите также Купили, продали или унаследовали квартиру: как правильно задекларировать недвижимость

Адвокат Наталья Чацкис рассказала о случае, который уже несколько лет рассматривают в судах. Покупатель передал за квартиру около 200 тысяч долларов и подписал договор у нотариуса, но право собственности так и не получил.

По ее словам, ситуация была стандартной. На сделке присутствовали продавец, риелтор и покупатель, стороны подписали документы, а деньги передали.

Проблема появилась во время государственной регистрации права собственности, когда нотариус выяснил, что на квартиру наложен запрет на отчуждение. То есть продать такую квартиру невозможно.

Позже стало известно, что человек, который получил деньги, вообще не был собственником жилья. Паспорт, который она показала во время сделки, оказался поддельным. Настоящий владелец узнал о ситуации только на следующий день и подтвердил, что квартиру не продавал.

И нотариус должен был это все проверить заранее, но не сделал этого.

Как уменьшить риски при покупке квартиры?

Адвокат советует придерживаться нескольких базовых правил перед заключением сделки:

Покупателям стоит самостоятельно выбирать нотариуса, а не соглашаться на специалиста, которого предлагает продавец или риелтор. Это уменьшает риск неформальных договоренностей между участниками сделки. Независимый нотариус обычно тщательно проверяет документы и историю недвижимости. Не передавать деньги до завершения государственной регистрации права собственности. Если возникают технические задержки, все участники сделки должны оставаться у нотариуса до завершения процедуры.

Специалисты также советуют привлекать юриста, который сможет оценить возможные риски перед подписанием документов.

Какие документы нужно проверить перед покупкой жилья?

Перед заключением договора эксперты советуют проверить информацию о квартире в государственных реестрах. Особое внимание стоит уделить документам, которые подтверждают право собственности и отсутствие ограничений.

Покупателям рекомендуют проверить:

выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество;

информацию об обременениях, аресты или запреты на отчуждение;

историю смены собственников квартиры;

сведения о возможных судебных спорах по этому жилью.

Все выписки из реестров надо требовать показать еще до того, как вы подписываете договор и передаете деньги,

– отмечает Наталья Чацкис.

Чем опасны фиктивные договоры дарения?