В Киевской области мужчина продал чужой земельный участок почти за 4 миллиона гривен, выдав себя за его владельца. Настоящий владелец в это время находился за границей и даже не подозревал о сделке.

Как киевлянин продал чужую землю почти за 4 миллиона гривен

Как сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, 45-летнего жителя столицы признали виновным в использовании поддельных документов и мошенничестве в особо крупных размерах. Осенью 2021 года мужчина пришел к столичному нотариусу с поддельным паспортом жителя Харькова, в который заранее вклеил свою фотографию.

С помощью поддельного документа киевлянин выдал себя за владельца земельного участка площадью 5 гектаров в селе Демидов Вышгородского района. Так ему удалось продать чужую землю почти за 3,7 миллиона гривен, хотя сам он денег от сделки не получил.

Впоследствии другие участники мошеннической схемы еще несколько раз перепродали участок. Настоящий владелец все это время проживал за границей и узнал о махинациях позже. В суде обвиняемый признался, что согласился выдать себя за владельца земли по просьбе знакомого.

За мошенничество и использование поддельного документа суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Земельный участок в настоящее время находится под арестом, а его законный владелец пытается вернуть землю через гражданский суд.

Напомним, мошенники могут продать квартиру без ведома владельца, используя поддельные документы и незаконные доверенности. Чтобы защитить недвижимость, следует регулярно проверять информацию о праве собственности в государственном реестре и следить за возможными изменениями.