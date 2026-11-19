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Як киянин продав чужу землю майже за 4 мільйони гривень

Як повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, 45-річного мешканця столиці визнали винним у використанні підроблених документів та шахрайстві в особливо великих розмірах. Восени 2021 року чоловік прийшов до столичного нотаріуса з фальшивим паспортом жителя Харкова, у який заздалегідь вклеїв власну фотографію.

За допомогою підробленого документа киянин видав себе за власника земельної ділянки площею 5 гектарів у селі Демидів Вишгородського району. Так йому вдалося продати чужу землю майже за 3,7 мільйона гривень, хоча сам він грошей від угоди не отримав.

Згодом інші учасники шахрайської схеми ще кілька разів перепродали ділянку. Справжній власник увесь цей час мешкав за кордоном і дізнався про махінації пізніше. У суді обвинувачений зізнався, що погодився видати себе за власника землі на прохання знайомого.

За шахрайство та використання підробленого документа суд призначив чоловікові 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Земельна ділянка нині перебуває під арештом, а її законний власник намагається повернути землю через цивільний суд.

Нагадаємо, шахраї можуть продати квартиру без відома власника, використовуючи підроблені документи та незаконні довіреності. Щоб захистити нерухомість, варто регулярно перевіряти інформацію про право власності в державному реєстрі та стежити за можливими змінами.