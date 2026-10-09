Даже суд не поможет: как мошенники продают квартиры без ведома владельцев

Мошенники могут продать квартиру без ведома владельца с помощью поддельных документов, а вернуть отчужденное жилье даже через суд бывает сложно. Особенно рискуют украинцы, которые длительное время проживают за границей.

Как мошенники продают квартиры без ведома владельцев

Чаще всего мошенников интересуют квартиры, владельцы которых длительное время не появляются дома, сообщает OBOZ.UA.

Это касается украинцев, выехавших за границу, а также одиноких пенсионеров. В зоне риска находится и жилье умерших людей, если наследники не оформили на него свои права. Такое имущество при определенных условиях могут признать выморочным наследством и передать территориальной общине.

Чтобы завладеть чужой недвижимостью, мошенники подделывают доверенности, договоры дарения, свидетельства о браке и другие документы. С их помощью они пытаются переоформить квартиру, после чего быстро продать ее другому человеку. Иногда цену намеренно занижают, чтобы как можно быстрее найти покупателя.

Например, в Киеве гражданин России пытался получить квартиру умершей женщины по поддельному свидетельству о браке. Согласно документу, они якобы поженились еще в 1998 году. В другом деле квартиру пенсионерки пытались переоформить по договору дарения от 2006 года, однако подпись нотариуса оказалась поддельной.

Особенно сложной становится ситуация после перепродажи недвижимости. Новый покупатель может не знать, что квартиру изначально переоформили по поддельным документам. Если его признают добросовестным приобретателем, возвращение жилья через суд может затрудниться.

Как защитить квартиру от мошенников

Перед покупкой квартиры важно убедиться, что ее продает законный владелец. В день заключения сделки нотариус должен проверить информацию в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, в частности, кому принадлежит жилье и имеют ли другие лица зарегистрированные права на него.

Нотариуса лучше выбрать самостоятельно, а не соглашаться сразу на кандидатуру продавца. Его данные можно проверить в Едином реестре нотариусов.

После подписания договора купли-продажи нотариус должен зарегистрировать право собственности на квартиру за покупателем в Государственном реестре вещных прав. После покупки также стоит получить все ключи от квартиры и сменить замки.

Напомним, перед покупкой квартиры следует проверить документы продавца, технический паспорт и данные в Государственном реестре вещных прав. Особое внимание следует уделить жилью, которое за короткий срок несколько раз продавали или переоформляли, ведь это может свидетельствовать о рисках для покупателя.