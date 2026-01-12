Арендатор может подать жалобу: какие штрафы грозят владельцам квартир за теневую аренду

Аренда жилья в Украине остается одним из самых распространенных источников теневых доходов, на которые может обратить внимание налоговая служба. Контроль за такими операциями усиливается, в частности через анализ банковских операций и обращения граждан.

Что считается скрытыми доходами от аренды жилья?

Скрытыми доходами считаются средства, которые владелец квартиры или дома получает от арендатора, но не декларирует, пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Чаще всего это происходит в случаях, когда договор аренды не заключается официально или имеет устную форму. Налоговая может обратить внимание на регулярные денежные поступления на счет владельца, которые не имеют другого подтвержденного происхождения.

Кто имеет право пожаловаться в налоговую?

Обратиться в налоговую службу может любое лицо, которое имеет информацию о сдаче жилья в аренду без уплаты налогов. Это может быть арендатор, соседи или другие заинтересованные лица.

Жалобы подаются через Электронный кабинет плательщика или сервис обращений ГНС. В то же время налоговые органы обращают внимание не только на заявления, но и на фактические доказательства получения дохода.

Налоговая не просматривает банковские счета ежедневно, но регулярные одинаковые поступления банк воспринимает как доход и передает сигнал финмониторинга,

– отмечает адвокат Наталья Тульчинская.

Важно! Доказательствами могут быть банковские выписки, регулярность переводов средств, электронная переписка по оплате аренды, а также квитанции за коммунальные услуги, которые могут свидетельствовать о проживании арендаторов.

Какие налоги должен платить владелец жилья?

Владельцы недвижимости, которые сдают жилье в аренду как физические лица, обязаны самостоятельно задекларировать полученный доход. К обязательным платежам относятся налог на доходы физических лиц и военный сбор. Декларация подается ежегодно.

В случае выявления факта недекларирования доходов от аренды владельцу придется уплатить следующие суммы:

18% налога на доходы физических лиц;

5% военного сбора за весь период, который был установлен во время проверки;

штраф в размере 25% от суммы недоимки , а в случае повторного нарушения 50%.

, а в случае повторного нарушения 50%. административный штраф и пеню, которая начисляется за каждый день просрочки уплаты налогов.

Налоговая служба отмечает, что сокрытие доходов от аренды жилья может иметь серьезные финансовые последствия, а в отдельных случаях стать основанием для уголовной ответственности.

Почему стоит официально снимать жилье?