Дом без кадастрового номера: чем рискует покупатель

Покупка дома иногда может стать проблемой из-за отсутствия кадастрового номера. Часть украинцев соглашаются на такую сделку, но без оформленного земельного участка возникают юридические риски и дополнительные расходы.

Можно ли купить дом без кадастрового номера?

На практике подобные предложения на рынке встречаются, но заключить сделку не всегда возможно, отмечают на портале "Юристы.UA".

Если участок не имеет кадастрового номера, нотариус может отказать в удостоверении договора купли-продажи. Именно этот номер позволяет официально идентифицировать земельный участок и подтвердить его существование как отдельного объекта.

Продажа недвижимого имущества (кроме квартир и помещений в многоквартирных домах) без кадастрового номера земельного участка невозможна. Некоторые нотариусы оформляют продажу недвижимого имущества без кадастрового номера, но это изначально является 100%-ным основанием для признания таких договоров недействительными,

– объясняет адвокат Юрий Зеленько.

В то же время подобные ситуации чаще всего возникают с недвижимостью, документы на которую оформлялись много лет назад. Ранее земельные участки могли иметь государственный акт, но без кадастрового номера.

Что такое кадастровый номер?

Кадастровый номер – это уникальный цифровой код, который присваивают каждому земельному участку при его регистрации в Государственном земельном кадастре, сообщает Земельный фонд Украины. Благодаря этому номеру можно установить границы участка, его площадь, местоположение и правовой статус.

В законодательстве этот вопрос урегулирован отдельно. В частности, статья 79 Земельного кодекса Украины определяет, что земельный участок считается сформированным только после присвоения кадастрового номера и внесения информации в кадастр.

Какие риски возникают для покупателя?

Главный риск заключается в том, что покупатель может получить дом без должным образом оформленного земельного участка. Это создает дополнительные юридические трудности.

Например, в будущем могут возникнуть проблемы с продажей недвижимости или оформлением наследства. Также возможны споры относительно границ участка или права пользования землей.

К слову, покупателю придется самостоятельно заниматься оформлением кадастрового номера после покупки, что требует времени и дополнительных затрат. Хотя именно присвоение кадастрового номера бесплатное, но за оформление документов придется заплатить от 2 тысяч до 30 тысяч гривен.

Что делать, если планируете купить такой дом?

Юристы советуют перед заключением сделки тщательно проверить документы на землю. Важно выяснить, сформирован ли земельный участок и возможно ли получить кадастровый номер.

Продавец обязан обратиться в землеустроительную организацию, изготовить техническую документацию и присвоить кадастровый номер участку ПЕРЕД продажей. Без этого покупать нельзя,

– пишет Зеленько.

Почему нотариус не всегда гарантирует безопасную сделку?