Чи можна купити будинок без кадастрового номера?

На практиці подібні пропозиції на ринку трапляються, але укласти угоду не завжди можливо, зазначають на порталі "Юристи.UA".

Якщо ділянка не має кадастрового номера, нотаріус може відмовити у посвідченні договору купівлі-продажу. Саме цей номер дозволяє офіційно ідентифікувати земельну ділянку та підтвердити її існування як окремого об'єкта.

Продаж нерухомого майна (крім квартир та приміщень у багатоквартирних будинках) без кадастрового номера земельної ділянки неможлива. Деякі нотаріуси оформлюють продаж нерухомого майна без кадастрового номера, але це з самого початку є 100%-ю підставою для визнання таких договорів недійсними,

– пояснює адвокат Юрій Зеленько.

Водночас подібні ситуації найчастіше виникають із нерухомістю, документи на яку оформлювалися багато років тому. Раніше земельні ділянки могли мати державний акт, але без кадастрового номера.

Що таке кадастровий номер?

Кадастровий номер – це унікальний цифровий код, який присвоюють кожній земельній ділянці під час її реєстрації у Державному земельному кадастрі, повідомляє Земельний фонд України. Завдяки цьому номеру можна встановити межі ділянки, її площу, місце розташування та правовий статус.

У законодавстві це питання врегульоване окремо. Зокрема, стаття 79 Земельного кодексу України визначає, що земельна ділянка вважається сформованою лише після присвоєння кадастрового номера та внесення інформації до кадастру.

Які ризики виникають для покупця?

Головний ризик полягає у тому, що покупець може отримати будинок без належно оформленої земельної ділянки. Це створює додаткові юридичні труднощі.

Наприклад, у майбутньому можуть виникнути проблеми з продажем нерухомості або оформленням спадщини. Також можливі суперечки щодо меж ділянки чи права користування землею.

До слова, покупцю доведеться самостійно займатися оформленням кадастрового номера після купівлі, що потребує часу та додаткових витрат. Хоча саме присвоєння кадастрового номера безплатне, але за оформлення документів доведеться сплатити від 2 тисяч до 30 тисяч гривень.

Що робити, якщо плануєте купити такий будинок?

Юристи радять перед укладенням угоди ретельно перевірити документи на землю. Важливо з'ясувати, чи сформована земельна ділянка та чи можливо отримати кадастровий номер.

Продавець зобов'язаний звернутися до землевпорядної організації, виготовити технічну документацію та присвоїти кадастровий номер ділянці ПЕРЕД продажем. Без цього купувати не можна,

– пише Зеленько.

Чому нотаріус не завжди гарантує безпечну угоду?