Завещание с условием: какие требования можно законно установить наследникам

Завещание позволяет заранее определить судьбу имущества и избежать споров между родственниками после смерти владельца. В то же время украинское законодательство устанавливает четкие правила для завещателя, который указывает условия для наследников.

Кого можно указать в завещании?

Завещатель имеет право самостоятельно определить наследников.

Завещать недвижимость можно как близким родственникам, так и посторонним лицам, с которыми нет родственных связей. Также есть возможность передать имущество общественным организациям.

При этом завещание может полностью изменить стандартный порядок наследования. Лица, которые по закону принадлежали бы к наследникам, могут не получить имущество, если они не указаны в документе. Исключение составляют лишь те, кто имеет гарантированное законом право на обязательную долю.

Какие условия можно прописать для наследника?

Завещание может быть не только распоряжением о передаче имущества, но и содержать определенные условия. Завещатель имеет право установить требования, выполнение которых является необходимым для получения наследства.

Чаще всего отмечают:

получении образования или завершении обучения;

проживание в конкретном жилье или населенном пункте;

уход за другими членами семьи;

содержание или сохранение недвижимости;

другие действия, не нарушающие прав человека.

Важно! Условия не могут противоречить закону или ограничивать конституционные свободы. Если наследник не выполняет установленные требования, это может стать основанием для судебного спора.

Кто получает наследство, если завещания нет?

При отсутствии завещания наследование происходит по закону. Имущество распределяется между родственниками в определенной очередности.

В первую очередь право на наследство имеют:

дети умершего;

супруг или супруга;

родители.

Если наследников первой очереди нет или они отказались от наследства, право переходит к родственникам следующих очередей – братьям, сестрам, бабушкам, дедушкам и другим родственникам в соответствии с законом.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?