Нетипичная сделка: мужчина купил дом за 70 миллионов долларов, зная, что полностью его снесет

В Форт-Лодердейле, штат Флорида, состоялась интересная сделка. Роскошный особняк на побережье Атлантического океана продали за рекордные для города 70 миллионов долларов. Мужчина, который решил отдать такую сумму, планирует снести дом.

Известно, что продавец и бывший владелец в свое время потратил на дом 46 миллионов долларов. О сделке рассказывает одна из самых популярных в США онлайн-платформ недвижимости Realtor.com, пишет 24 Канал.

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Анонимный покупатель приобрел особняк за рекордную сумму, чтобы снести

Продавцом выступил известный местный инвестор Дональд Сассман. Он приобрел этот участок с домом в 2015 году за 40 миллионов долларов. Поскольку особняк тогда был в не лучшем состоянии, Дональд его обновил, вложив около 6 миллионов.

Жилье площадью 1860 квадратных метров датируется 2008 годом. Тогда среди его преимуществ были только средиземноморский стиль дизайна и наличие шести спален.

Нынешний покупатель, имя которого не называют, сразу планировал купить особняк с целью сноса. Дело в том, что такой большой дом ему не был нужен. Покупателя заинтересовал участок и он захотел построить там компактное жилье.

Чем особенна недвижимость

Роскошный дом расположен в закрытом поселке на острове Харборидж. Кроме особняка, там есть еще гостевой дом с четырьмя спальнями, теннисный корт, бассейн, домашний кинотеатр, тренажерный зал, кабинеты и многое другое.

Особняк в закрытом элитном поселке / Фото Realtor.com

Интересно, что предыдущий ценовой рекорд установил также этот дом. Когда в 2015 году его продали за 40 миллионов долларов, это была самая высокая на то время стоимость в Форт-Лодердейле.

Спрос в районе как был, так и остается высоким, а вот предложений мало. Этот фактор и способствует установлению новых ценовых рекордов.