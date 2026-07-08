В доме было страшно жить: мужчина купил 100-летнюю глинобитную хижину недалеко от Днестра

Мужчина купил старую глинобитную хижину у Днестра, которую теперь хочет отремонтировать. Вместе с домом он получил колодец, сад, 43 сотки земли и несколько построек, часть которых уже планирует снести.

Как мужчина купил столетний дом у Днестра

О своем доме Олег рассказал в видео.

Смотрите также "Старый дом, 25 соток и Западный Буг неподалеку: какой дом купила супружеская пара"

Это старый столетний дом-мазанка, крышу которого перекрыли примерно 5 лет назад. По крайней мере, так сказали мужчине продавцы. Именно поэтому дом легче восстанавливать, хотя впереди еще много работы.

В доме есть газ, но сейчас он отключен. Также подведено электричество, однако с ним есть проблемы: свет работает нестабильно и время от времени "отключается". Вода на участке – из колодца.

Во дворе сохранились каменный забор, калитка и ворота. Правда, ворота довольно узкие: владелец говорит, что на своей машине едва заезжает внутрь, а более крупный автомобиль уже не смог бы пролезть.

Возле дома стоят несколько старых хозяйственных построек. Один сарай в очень плохом состоянии – там разваливается крыша и двери, а зайти внутрь уже сложно. Есть еще один небольшой сарай, который когда-то использовали для кур, но он тоже начинает разрушаться. Рядом есть и сарай, который владелец тоже планирует убрать с участка.

Внутри дом пришлось расчищать от мусора. Часть вещей мужчина уже вывез, но у входа еще оставалось то, что нужно выбросить. Первое время после приезда он жил в палатке, потому что в самом доме было страшно оставаться.

Что владелец планирует изменить в доме и на участке

В доме сохранились печь и камин. В старых домах такие печи часто стараются сохранить, но владелец не планирует ею пользоваться. Он считает, что восстановление печи может быть затратным, поэтому хочет ее снести. На этом месте Олег планирует обустроить ванную и туалет. Также в доме должна появиться кухня-гостиная.

Изменения коснутся и участка – старую акацию придется срубить, так как она может упасть на дом. Часть хозяйственных построек также планируют убрать из-за их плохого состояния.

Участок занимает 43 сотки. Здесь есть сад и много молодых плодовых деревьев. На месте огорода остались старые посевы, в частности кукуруза, поэтому эту часть нужно скосить. За домом ветер повалил вишню, и владелец планирует распилить ее на дрова.

Как одна женщина восстановила 126-летний дом в селе

Дом построили еще до 1900 года, так что ему уже более 120 лет. За последний год дом заметно изменился, однако владельцы не пытались превратить его в совершенно новое жилище – старые детали не убирали только ради "более современного" вида. Наоборот, все, что можно было оставить, владельцы сохранили.