Даже единственную квартиру в Украине при определенных условиях могут продать из-за долгов. Закон устанавливает сумму задолженности, при превышении которой исполнитель получает право наложить взыскание на недвижимость. При этом перед этим необходимо проверить счета и другое имущество должника.

При какой сумме задолженности исполнитель имеет право зазихнуть на квартиру

В Украине никогда не существовало абсолютного иммунитета от конфискации единственного жилья, однако закон определяет недвижимость исключительно как крайнюю меру наказания. Наложить взыскание на квартиру или дом разрешено только в том случае, если сумма задолженности превышает 20 минимальных заработных плат (в настоящее время это более 160 тысяч гривен), по данным Министерства юстиции.

Государственные и частные исполнители обязаны строго соблюдать очередность взыскания. Сначала под арест попадают банковские счета и наличные средства должника, затем – ценное движимое имущество, например, автомобили или дорогостоящая техника. Только в случае полного отсутствия денег и другого имущества, которого хватило бы для покрытия обязательств, специалисты проверяют квадратные метры.

Имеет ли значение происхождение задолженности для конфискации

Для закона и исполнительной службы характер финансовых обязательств не играет никакой роли. Это может быть колоссальная задолженность за коммунальные услуги, невыплаченный беззалоговый кредит, штраф или же компенсация ущерба соседям за затопление или дорожно-транспортное происшествие. Конституция Украины четко определяет, что собственность обязывает, поэтому отвечать за накопленные долги придется в любом случае, если они достигли критического предела.

В то же время на практике коммунальные службы крайне редко доходят до продажи квартир на электронных торгах. Поставщики услуг опасаются сроков исковой давности и обычно обращаются в суды значительно раньше, чем потребитель накопит роковые 160 тысяч гривен. В большинстве случаев изъятие жилья происходит тогда, когда у одного лица накапливается целый комплекс невыполненных обязательств перед различными кредиторами.

Как влияют военное положение и наличие зарегистрированных детей

Военное положение существенно изменило правила принудительного взыскания, создав юридические ограничения. В частности, законодательство полностью запрещает любые исполнительные действия в отношении объектов недвижимости, расположенных непосредственно в зоне активных боевых действий или на временно оккупированных территориях. Также во время войны действует мораторий на изъятие жилья, находящегося в ипотеке по потребительским кредитам, тогда как в отношении беззалоговых займов подобного иммунитета нет.

Отдельным препятствием для взыскателей являются дети, зарегистрированные в жилом помещении. Если в квартире прописаны несовершеннолетние или малолетние лица, исполнитель не имеет права выставить объект на торги без прямого разрешения органа опеки и попечительства. Когда служба по делам детей отказывает, спор переходит в суд, где тщательно проверяют, действительно ли ребенок там проживает, или это была лишь фиктивная попытка родителей скрыть недвижимость от уплаты долгов.

Как украинцам защитить свое имущество от принудительной продажи

Юристы отмечают, что попытки в спешке переписать или подарить имущество родственникам во время судебных споров или открытого производства уже не работают. Такие сделки суды признают мошенническими, то есть фиктивными и совершенными в ущерб взыскателю, после чего жилье возвращают в собственность должника и выставляют на аукцион. Проверить свой статус всегда можно онлайн: в Едином реестре должников, на государственном портале "Судебная власть" или через мобильное приложение "Дія".

Чтобы предотвратить худший сценарий, стоит действовать на опережение. С поставщиками коммунальных услуг или банками всегда можно заключить договор о реструктуризации, разбив накопленную сумму на посильные ежемесячные платежи. Кроме того, должник имеет законное право обратиться в суд с обоснованным ходатайством об отсрочке или рассрочке исполнения решения, предоставив доказательства затруднительного материального положения или состояния здоровья.

К слову,задолженность по коммунальным платежаммогут стать препятствием при продаже квартиры или затянуть этот процесс. Сами по себе долги не могут стать основанием для отмены продажи, но покупателям стоит проверять, нет ли наложенного ареста на недвижимость. Кроме того, имущество должника может быть внесено в Единый реестр должников. Что касается долгов, то при покупке квартиры они не переходят к новому владельцу. Задолженность остается за человеком, который пользовался услугами и не оплачивал их.