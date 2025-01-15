Испания хочет ввести налог на недвижимость в 100% для покупателей из-за пределов ЕС

Власти Испании планируют ввести стопроцентный налог на недвижимость для покупателей из стран, не входящих в ЕС. Это часть плана, который представил премьер-министр Педро Санчес.

Таким образом правительство хочет принять меры по преодолению жилищного кризиса в Испании. С каждым годом аренда и покупка для местных жителей становится недоступной, пишет 24 Канал, ссылаясь на Financial Times.

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В Испании растет недовольство из-за недоступности жилья

Премьер-министр заявил, что нерезиденты ЕС ежегодно скупают в Испании по 27 тысяч объектов жилой недвижимости. А делают это преимущественно "с целью спекуляции".

Мы столкнулись с серьезной проблемой с огромными социальными и экономическими последствиями, которая требует решительной реакции,

– отметил Педро Санчес.

Испания входит в перечень европейских стран, где растет общественное недовольство из-за трудностей с поиском доступного жилья. Это происходит на фоне резкого роста цен и недостаточного количества новых объектов, чтобы удовлетворить спрос.

Недвижимость в Испании пользуется высоким спросом среди иностранцев, которые покупают жилье для отдыха или с целью переехать в страну с более теплым климатом. Такие покупки уже облагаются налогом, но размер составляет лишь от 7% до 12%.

Какие еще изменения возможны

Среди предложенных мер также является передача новой государственной компании более 3300 домов и около 200 гектаров земли для строительства социального жилья.

Также правительство обсуждает усиление регулирования сезонной аренды, восстановление пустующих зданий и предоставление льгот владельцам, которые сдают в аренду жилье по доступным ценам.

Интересно, что самой большой группой покупателей из-за пределов ЕС были британцы – 8,5% от всех иностранных сделок. На втором месте были немцы, на третьем – марокканцы, далее – поляки и итальянцы.