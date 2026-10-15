Вместо 18% – всего 5%: Рада утвердила снижение налога на аренду жилья

В Украине планируют снизить налог на доходы от сдачи жилья в аренду с 18% до 5%. Верховная Рада уже приняла законопроект с соответствующей поправкой, но новые правила пока не вступили в силу.

Какие налоги должны уплачивать арендодатели

15 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №16051-1. Депутаты также поддержали снижение налога на доходы физических лиц, официально сдающих жилье в аренду, с 18% до 5%, сообщила народный депутат Елена Шуляк.

В то же время военный сбор останется без изменений – 5%. Таким образом, общая налоговая нагрузка для арендодателей уменьшится с нынешних 23% до 10% от полученного дохода. Пока новые правила не вступили в силу, владельцы жилья должны уплачивать налоги по действующим ставкам.

Снижение налога должно стимулировать владельцев квартир официально сдавать недвижимость. По словам Шуляк, сейчас значительная часть граждан, которые не зарегистрированы как ФОП, сдают жилье без договоров и не декларируют полученные деньги. Одной из главных причин депутат называет высокие налоги, из-за которых владельцы не спешат оформлять аренду официально.

По словам депутата, более низкая ставка должна сделать официальную аренду более привлекательной для владельцев жилья. В то же время арендаторы смогут получить договоры, которые помогут защитить их права.

Однако Шуляк подчеркнула, что одного принятия закона может быть недостаточно. Государственные органы должны объяснить владельцам квартир, как будут работать новые правила и что нужно сделать, чтобы воспользоваться сниженной ставкой налога.

Напомним, в 2026 году владельцы квартир, сдающие жилье в аренду без регистрации в качестве ФЛП, должны уплачивать 18% налога на доходы и 5% военного сбора. Также арендодатели обязаны ежегодно декларировать полученные доходы, а за неуплату налогов предусмотрены штрафы.