Які податки мають сплачувати орендодавці

15 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №16051-1. Депутати також підтримали зниження податку на доходи фізичних осіб, які офіційно здають житло в оренду, з 18% до 5%, повідомила народна депутатка Олена Шуляк.

Водночас військовий збір залишиться без змін – 5%. Таким чином, загальне податкове навантаження для орендодавців зменшиться з нинішніх 23% до 10% від отриманого доходу. Поки нові правила не набули чинності, власники житла мають сплачувати податки за чинними ставками.

Зниження податку має заохотити власників квартир офіційно здавати нерухомість. За словами Шуляк, зараз значна частина громадян, які не зареєстровані як ФОП, здають житло без договорів та не декларують отримані гроші. Однією з головних причин депутатка називає високі податки, через які власники не поспішають оформлювати оренду офіційно.

За словами депутатки, нижча ставка має зробити офіційну оренду привабливішою для власників житла. Водночас орендарі зможуть отримати договори, які допоможуть захищати їхні права.

Однак Шуляк наголосила, що самого ухвалення закону може бути недостатньо. Державні органи мають пояснити власникам квартир, як працюватимуть нові правила та що потрібно зробити, щоб скористатися зниженою ставкою податку.

Нагадаємо, у 2026 році власники квартир, які здають житло в оренду без реєстрації ФОП, мають сплачувати 18% податку на доходи та 5% військового збору. Також орендодавці зобов'язані щороку декларувати отримані доходи, а за несплату податків передбачені штрафи.