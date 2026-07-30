У квартиры несколько владельцев: кто из них должен платить налог

Если у квартиры несколько владельцев, налог на недвижимость может уплачиваться по-разному. Все зависит от того, определены ли доли каждого совладельца.

Кто платит налог, если у квартиры несколько владельцев

Если квартира находится в общей долевой собственности, каждый совладелец уплачивает налог за свою долю, пишет юридическая компания YANKIV.

Например, если жилье разделено пополам, каждый собственник платит за 1/2 квартиры. Тот же принцип действует, если доли составляют треть или имеют другой размер.

Налоговая отдельно рассчитывает сумму для каждого владельца в соответствии с его долей. Дополнительно договариваться между собой, кто именно должен платить налог, в таком случае не требуется.

Кто должен платить при совместной собственности

Если доли совладельцев не определены, налог уплачивает один человек. Такая форма собственности, в частности, может касаться имущества, приобретенного супругами во время брака.

Кто именно будет уплачивать налог, совладельцы определяют по взаимному согласию. Если договориться не удается, вопрос можно решить через суд.

Чтобы назначить одного плательщика, совладельцы подают письменное заявление в территориальный орган ГПСУ по месту налогового адреса владельца.

В заявлении указывают, кого именно выбрали ответственным за уплату. К нему прилагают копии документов, удостоверяющих личность совладельцев, а также документы, подтверждающие право собственности на недвижимость.

Налоговая также может запросить оригиналы документов о праве собственности для сверки. После оформления именно указанный совладелец будет получать налоговые уведомления-решения.

При необходимости плательщика можно сменить. Для этого совладельцы повторно обращаются в налоговую с новым письменным заявлением. В источнике указано, что делать это можно неограниченное количество раз.

Напомним, в 2026 году налог на недвижимость уплачивают владельцы жилья, площадь которого превышает установленные законом нормы. Для квартир не облагаются налогом первые 60 квадратных метров, для домов – 120 квадратных метров, а если в собственности есть и квартира, и дом – 180 квадратных метров общей площади.