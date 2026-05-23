Время для уплаты налога за "лишние" метры ограничено: сколько дней есть у украинцев

Украинцы имеют ограниченное время для уплаты налога на недвижимость после получения уведомления от налоговой. Однако часть владельцев жилья может не платить за "лишние" метры.

Когда нужно уплатить налог на недвижимость?

Украинцы должны уплатить налог на недвижимость в течение 60 календарных дней после получения налогового уведомления-решения, пишет 24 Канал.

В 2026 году владельцы жилья платят налог за 2025 год. Налоговая служба направляет такие сообщения ежегодно до 1 июля, однако отсчет времени для оплаты начинается после того, как документ вручат владельцу жилья.

Сообщение могут передать лично, отправить по почте или через электронный кабинет налогоплательщика. Если владелец жилья не оплачивает вовремя, ему могут начислить штраф:

до 30 дней, придется дополнительно уплатить 5% от суммы долга;

более месяца – 10% от суммы.

Ставку определяют местные советы, но она не может превышать 1,5% минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр. В 2026 году максимальная ставка составляет 120 гривен за квадратный метр.

Кто может не платить налог на жилье?

Как сообщает Государственная налоговая служба, часть владельцев недвижимости может не платить этот налог. Льготы действуют для жилья, которое расположено на временно оккупированных территориях или в районах активных боевых действий.

Льгота сохраняется и для жилья, которое повреждено или разрушено из-за войны. Она действует до момента восстановления или реконструкции дома или квартиры.

Также платеж не начисляют украинцам, которые еще не оформили право собственности на недвижимость. Кроме того, налог не нужно платить в пределах льготной площади. Для квартир она составляет до 60 квадратных метров, а для домов – до 120 квадратных метров.

Если человек владеет и квартирой, и домом, тогда льготный лимит увеличивается до 180 квадратных метров. Платить нужно лишь за площадь, которая превышает эту норму.

Какие регионы стали лидерами по налогу на недвижимость?

За первые четыре месяца 2026 года местные бюджеты получили 4,9 миллиарда гривен налога на недвижимость. Это на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего средств поступило от жителей Киева, а также Днепропетровской, Киевской и Одесской областей. Именно эти регионы стали лидерами по поступлениям от налога на недвижимость.