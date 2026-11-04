За унаследованную квартиру или дом квартиру придется заплатить 10%: кого это касается

Унаследованная квартира или дом может обойтись новому владельцу в десятки тысяч гривен. Все зависит от того, в каком родстве наследник находится с умершим, ведь одни украинцы должны уплатить 10% от стоимости недвижимости, а другие могут получить ее без уплаты налогов.

Кто должен уплатить 10 % за унаследованную квартиру или дом

В 2026 году наследники, не относящиеся к первой или второй степени родства с умершим, должны будут уплачивать налоги за полученную недвижимость, пишет Государственная налоговая служба.

Это касается, в частности, двоюродных братьев и сестер, теток и дядей. Если обе стороны являются налоговыми резидентами Украины, общая ставка составляет 10%: 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Например, за унаследованный от дяди дом стоимостью 1,5 миллиона гривен придется уплатить 150 тысяч гривен налогов. Если наследник или умерший является нерезидентом Украины, ставка увеличивается до 23%, а сумма платежей в этом примере составит 345 тысяч гривен.

Резиденты могут уплатить налоги до оформления наследства или задекларировать доход и уплатить их позже, тогда как нерезиденты должны сделать это до получения свидетельства о праве на наследство.

Кто может получить недвижимость в наследство без уплаты налогов

От уплаты НДФЛ и военного сбора освобождены наследники первой и второй степени родства. К ним относятся:

Первая степень – родители, супруг или супруга, дети, в том числе усыновленные.

– родители, супруг или супруга, дети, в том числе усыновленные. Вторая степень – родные братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки.

Отдельные налоговые льготы также предусмотрены для лиц с инвалидностью I группы, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и детей с инвалидностью.

Напомним, оформление наследства на квартиру может стоить от нескольких тысяч до сотен тысяч гривен. Услуги государственного нотариуса стоят примерно от 500 до 2 тысяч гривен, а частного – от 2 до 10 тысяч гривен. Дополнительные расходы могут возникнуть в связи с оценкой недвижимости, подготовкой документов и регистрацией права собственности.