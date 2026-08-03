Налог зависит от площади: за какое жилье придется платить в 2026 году

Не все владельцы квартир и домов обязаны платить налог на недвижимость. В 2026 году он начисляется только за площадь, превышающую льготный лимит, а сумма зависит от ставки, установленной местными властями.

Кто и за какое жилье должен платить налог

Налог на недвижимость уплачивают владельцы жилых и нежилых объектов. Для квартир и домов действуют отдельные льготные пределы, поэтому налог начисляется не за каждое жилье.

Для квартиры льготная площадь составляет 60 квадратных метров. Для жилого дома предел вдвое больше – 120 квадратных метров. Если в собственности одновременно находятся квартира и дом, общий лимит составляет 180 квадратных метров.

Налог рассчитывается не со всей площади, а только с той части, которая превышает установленный предел. Например, если квартира имеет площадь 70 квадратных метров, налогом облагаются только 10 квадратных метров. Если же площадь составляет 60 квадратных метров или меньше, налог не начисляется вообще.

В 2026 году собственники уплачивают налог за 2025 год. Средства от него поступают в местные бюджеты.

Как рассчитывается сумма налога в 2026 году

Размер платежа зависит от площади, превышающей льготный лимит, и ставки, утвержденной местными властями. Поэтому квартиры одинаковой площади в разных общинах могут облагаться налогом по-разному.

Местные власти не могут установить ставку выше 1,5% от минимальной зарплаты, определенной на 1 января года, за который уплачивается налог.

На 1 января 2025 года минимальная зарплата составляла 8 000 гривен. Следовательно, максимальная ставка в 2026 году составляет 120 гривен за один квадратный метр сверх льготного лимита.

Для квартиры площадью 70 квадратных метров налогооблагаются 10 квадратных метров. Если община установила максимальную ставку, владельцу придется уплатить 1 200 гривен.

Напомним, в уведомлении от налоговой могут быть ошибки, поэтому стоит проверить платежку. Если площадь жилья, льготу или сумму налога указали неправильно, нужно обратиться в налоговую для сверки данных и перерасчета.