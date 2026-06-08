Налог за "лишние" метры: 5 самых распространенных вопросов о льготах, ставках и штрафах

В 2026 году часть украинцев уже получили уведомления об уплате налога на недвижимость за 2025 отчетный год. Обязанность касается не всех владельцев жилья, а лишь тех, чья недвижимость превышает установленные законом лимиты площади.

Какая площадь жилья не облагается налогом?

Налог начисляют только на так называемые "лишние" квадратные метры, объясняет 24 Канал.

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Налог не нужно платить за квартиры площадью до 60 квадратных метров, частные дома до 120 квадратных метров и за жилье общей площадью до 180 квадратных метров, если в собственности есть и квартира, и дом. При расчете учитывают общую площадь недвижимости. Владельцы жилья, площадь которого не превышает эти нормы, налог не платят.

Как рассчитывают сумму налога за квадратные метры?

Ставку устанавливают местные советы, однако она не может превышать 1,5% минимальной зарплаты, которая действовала по состоянию на 1 января предыдущего года.

Для начислений в 2026 году максимальная ставка составляет 120 гривен за каждый квадратный метр сверх нормы. Окончательная сумма зависит от площади жилья и решения конкретной общины, поскольку местные власти могут устанавливать более низкие ставки.

Например, если квартира имеет площадь 70 квадратных метров, налог начислят на 10 квадратных метров сверх нормы. При максимальной ставке владелец такого жилья заплатит 1 200 гривен. Если площадь квартиры – 100 квадратных метров, владельцу придется заплатить за 40 квадратных метров, то есть 4 800 гривен.

Когда нужно уплатить налог на недвижимость?

Налоговая служба должна прислать уведомление-решение до 1 июля 2026 года. После получения платежки у владельца есть 60 дней для уплаты. Если в начислениях есть ошибки, граждане могут обратиться в налоговую для сверки данных о площади недвижимости или имеющихся льгот.

Существуют ли дополнительные платежи для большой недвижимости?

Да. Для крупных объектов жилья действует дополнительный фиксированный налог в размере 25 тысяч гривен в год. Его платят владельцы квартир площадью более 300 квадратных метров и домов площадью более 500 квадратных метров. Кроме того, некоторые объекты недвижимости не облагаются налогом. В частности, это жилье на временно оккупированных территориях, в зонах боевых действий, а также поврежденные или разрушенные объекты до момента их восстановления.

Какие штрафы за просрочку налога?

За несвоевременную уплату налога на недвижимое имущество владельцам жилья придется заплатить дополнительные средства. Если задержка не превышает 30 календарных дней после предельного срока, штраф составляет 5% от суммы долга. Если же просрочка длится более 30 дней, санкция увеличивается до 10% от задолженности.

Отдельно законодательство предусматривает ответственность за умышленную неуплату. Если будет установлено, что плательщик знал о своей обязанности, но сознательно не выполнил его, штраф составит 25% от суммы налогового долга.

Финансовые потери не ограничиваются только штрафами. По истечении 90 дней от предельного срока уплаты налога на долг начинает начисляться пеня.